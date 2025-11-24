FacebookInstagramXWhatsApp

  Meteo
  2. Notizie Meteo
  Meteo, 23-24 novembre con maltempo, neve e freddo in diverse zone

Nuova perturbazione sull'Italia con piogge anche intense sui settori tirrenici della Penisola e all'estremo Nordest. Temperature sotto la norma al Nord. Le previsioni meteo del 24-25 novembre
24 Novembre 2025
Una nuova perturbazione (la n.9) ha cominciato a interessare i settori occidentali, per poi estendersi a gran parte del Paese entro oggi, con fenomeni più insistenti e intensi lungo il versante tirrenico, in Sardegna e all’estremo Nord-Est. Si verificheranno nuove nevicate a bassa quota sulle Alpi, con clima ancora invernale al Nord, mentre al Centro-Sud si prevede un rialzo termico con valori che torneranno più vicini alla media, soprattutto nel versante adriatico, su quello ionico e sulle Isole, grazie al rinforzo dei venti di Libeccio. Alle spalle di questo impulso perturbato, a breve distanza, un’altra perturbazione (la n.10 del mese) martedì raggiungerà il Mediterraneo centrale rinvigorendo il maltempo con precipitazioni diffuse, ancora una volta più intense e insistenti lungo il versante tirrenico. Mercoledì, nonostante l’allontanamento del fronte perturbato, l’atmosfera resterà un po’ instabile a causa della formazione di un vortice depressionario che sarà efficace soprattutto al Centro-Sud. Questa area di bassa pressione richiamerà correnti fredde settentrionali che daranno luogo a un nuovo generale calo termico con il clima che tornerà invernale in tutto il Paese fino almeno al prossimo fine settimana. Nel frattempo, sempre da mercoledì, un altro impulso potrebbe farsi strada verso le regioni meridionali portando precipitazioni a tratti intense.

Previsioni meteo per oggi, lunedì 24 novembre

Cielo nuvoloso o molto nuvoloso con delle parziali aperture all’estremo Sud. Piogge diffuse al Nord-Est, Lombardia orientale, regioni tirreniche, zone interne del Centro e Sardegna; nevicate a bassa quota lungo l’arco alpino, oltre 700-1200 metri nell’Appennino settentrionale. Possibili anche dei temporali lungo le coste tirreniche. Fra pomeriggio e sera estensione delle precipitazioni al medio e basso Adriatiche e zone interne del Sud; quota neve in rialzo a 700-1000 metri sulle Alpi, ma con tendenza ad esaurimento delle nevicate in serata. Temperature minime quasi dappertutto in aumento; massime senza grandi variazioni al Nord, in crescita nel resto del Paese grazie anche ai venti meridionali in rinforzo.

Previsioni meteo per martedì 25 novembre

Tempo stabile al Nord-Ovest, Emilia e Toscana, con schiarite sempre più ampie soprattutto dal pomeriggio. Qualche iniziale schiarita anche fra Sicilia e Calabria. Nuvoloso o molto nuvoloso nel resto d’Italia, con piogge sparse, a carattere di rovescio o temporale su medio e basso Tirreno dove non si escludono fenomeni molto intensi, in particolare sulla Campania e zone limitrofe. Nevicate sulle Alpi centro-orientali oltre 800-1200 metri. Precipitazioni meno probabili nei settori ionici dove, però, arriveranno in serata. A fine giornata fenomeni in parziale attenuazione. Temperature minime in aumento, eccetto al Nord-Ovest. Massime per lo più in rialzo, tranne in Sardegna: valori piuttosto miti con punte intorno ai 20 gradi al Sud e in Sicilia. Venti forti di Libeccio al Meridione, di maestrale in Sardegna. Fino ad agitati i mari occidentali.

