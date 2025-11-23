FacebookInstagramXWhatsApp

  1. Meteo
  2. Notizie Meteo
  3. Meteo, da metà settimana nuova fase instabile con neve e aria fre...

Meteo, da metà settimana nuova fase instabile con neve e aria fredda

Circolazione depressionaria sull'Italia con fasi di maltempo e nuovo afflusso di aria fredda: temperature sotto la norma al Centronord e Sardegna. La tendenza meteo
Tendenza23 Novembre 2025 - ore 11:29 - Redatto da Meteo.it
Tendenza23 Novembre 2025 - ore 11:29 - Redatto da Meteo.it

Nella parte centrale della settimana l’Italia rimarrà immersa in una circolazione depressionaria che tra mercoledì e venerdì gradualmente traslerà verso sud in direzione dello Ionio. I suoi effetti in termini di instabilità saranno per lo più concentrati al Centrosud e la sua presenza sarà associata ad una massa d’aria complessivamente più fredda rispetto alla norma con valori termici sotto le medie al Centronord e in Sardegna.

Mercoledì 26 prevarrà il sole al Nordovest e nelle Alpi centrali, nuvole più o meno consistenti e variabili nel resto d’Italia. Fenomeni, anche se non diffusi ma piuttosto localizzati, secondo le attuali proiezioni, potrebbero interessare l’alto Adriatico, il Centro, la Campania, la Calabria e le Isole, la sera anche la Puglia meridionale. Quota neve fino ai 1000 metri nel settore appenninico romagnolo ed umbro-marchigiano. Temperature in calo, eccetto nelle massime delle aree più soleggiate della Val Padana; massime non oltre i 10-12 gradi in gran parte del Nord, i 13-15 in Liguria, Sardegna e al Centro. Un po’ ventoso nelle Isole e sull’alto Adriatico dove soffierà la Bora.

Tendenza meteo: venti freddi e ulteriore calo termico in arrivo

Giovedì ampie schiarite al Nord che si estenderanno anche alla Toscana ma con clima invernale e gelate notturne possibile anche a bassa quota. Cielo molto nuvoloso nel resto del Centrosud con precipitazioni sul medio Adriatico ed al Sud, localmente anche a carattere di rovescio o temporale nelle Isole e sullo Ionio. Debole neve anche sotto i 1000 metri nel versante adriatico dell’Appennino centrale. Il minimo di pressione al suolo, ormai posizionatosi tra il sudest del Tirreno e lo Ionio, richiamerà intensi e freddi venti nord-orientali con ulteriore raffreddamento al Nord e sull’Adriatico. I venti saranno fino a forti di Bora sull’Adriatico e di Tramontana in Sardegna.

Venerdì dovrebbe migliorare in Sardegna ed al Centro con un po’ di nuvole residue ma senza fenomeni sul lato adriatico. Il tempo dovrebbe rimanere invece molto instabile al Sud e in Sicilia con fenomeni anche a carattere di rovescio o temporale. Sarà un’altra giornata piuttosto ventosa per venti settentrionali sull’Adriatico e al Centrosud con temperature per lo più in lieve calo e sotto le medie.

Il fine settimana poi dovrebbe iniziare con un sabato più stabile anche al Sud (ultime piogge su nord della Sicilia e Calabria): alternanza di sole ed annuvolamenti un po’ dappertutto e tendenza ad un rialzo termico nelle massime. Al Nord potranno sfilare un po’ di nuvole costituite dall’avanguardia di una nuova perturbazione in arrivo dall’Atlantico settentrionale ed in transito sul nostro Paese tra la domenica ed il lunedì della prossima settimana. Per conferme e maggiori dettagli si rimanda si rimanda comunque agli aggiornamenti dei prossimi giorni.

Articoli correlatiVedi tutti
  • Meteo, maltempo invernale anche la prossima settimana: la tendenza
    Tendenza22 Novembre 2025

    Meteo, maltempo invernale anche la prossima settimana: la tendenza

    Nuove perturbazioni in vista con ulteriore afflusso di aria fredda: le temperature oscilleranno su valori sotto la norma soprattutto al Nord. La tendenza meteo
  • Meteo: nuova settimana con maltempo e piogge abbondanti. La tendenza
    Tendenza21 Novembre 2025

    Meteo: nuova settimana con maltempo e piogge abbondanti. La tendenza

    La nuova settimana sarà segnata da diversi impulsi perturbati che porteranno maltempo ma anche da un rialzo delle temperature al Sud e Isole.
  • Meteo: da lunedì 24 novembre nuove fasi di maltempo e neve a bassa quota
    Tendenza20 Novembre 2025

    Meteo: da lunedì 24 novembre nuove fasi di maltempo e neve a bassa quota

    La tendenza meteo per l'inizio della prossima settimana vede l'arrivo di una nuova perturbazione con maltempo perlopiù al Centro-Sud. Ancora neve
  • Meteo, sabato 22 con maltempo invernale: piogge e vento forte, neve fino in collina
    Tendenza19 Novembre 2025

    Meteo, sabato 22 con maltempo invernale: piogge e vento forte, neve fino in collina

    Weekend con maltempo invernale: aria fredda e neve fino in collina, piogge e venti forti. La tendenza meteo
Ultime newsVedi tutte
Meteo, maltempo invernale anche la prossima settimana: la tendenza
Tendenza22 Novembre 2025
Meteo, maltempo invernale anche la prossima settimana: la tendenza
Nuove perturbazioni in vista con ulteriore afflusso di aria fredda: le temperature oscilleranno su valori sotto la norma soprattutto al Nord. La tendenza meteo
Meteo: nuova settimana con maltempo e piogge abbondanti. La tendenza
Tendenza21 Novembre 2025
Meteo: nuova settimana con maltempo e piogge abbondanti. La tendenza
La nuova settimana sarà segnata da diversi impulsi perturbati che porteranno maltempo ma anche da un rialzo delle temperature al Sud e Isole.
Meteo: da lunedì 24 novembre nuove fasi di maltempo e neve a bassa quota
Tendenza20 Novembre 2025
Meteo: da lunedì 24 novembre nuove fasi di maltempo e neve a bassa quota
La tendenza meteo per l'inizio della prossima settimana vede l'arrivo di una nuova perturbazione con maltempo perlopiù al Centro-Sud. Ancora neve
Mediaset

Ultimo aggiornamento Lunedì 24 Novembre ore 02:33

Copyright © 1999-2020 RTI S.p.A. Direzione Business Digital - P.Iva 03976881007 - Tutti i diritti riservati.

Rispetto ai contenuti e ai dati personali trasmessi e/o riprodotti è vietata ogni utilizzazione funzionale all'addestramento di sistemi di intelligenza artificiale generativa. È altresì fatto divieto espresso di utilizzare mezzi automatizzati di data scraping.

Per la pubblicità Mediamond S.p.a. RTI spa, Gruppo Mediaset - Sede legale: 00187 Roma Largo del Nazareno 8 - Cap. Soc. € 500.000.007,00 int. vers. - Registro delle Imprese di Roma, C.F.06921720154