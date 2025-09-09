FacebookInstagramXWhatsApp

  1. Meteo
  2. Notizie Meteo
  3. Meteo, autunno anticipato in Italia? Freddo, piogge e calo delle ...

Meteo, autunno anticipato in Italia? Freddo, piogge e calo delle temperature: le previsioni

Torna il maltempo in buona parte d'Italia con piogge e temporali, anche intensi. In molte parti del Sud persiste il caldo con sole. Le previsioni meteo.
Clima9 Settembre 2025 - ore 16:26 - Redatto da Meteo.it
Clima9 Settembre 2025 - ore 16:26 - Redatto da Meteo.it

Clima in peggioramento in Italia, in particolare nelle regioni del Centro-Nord e Sardegna, per il passaggio della perturbazione n.3 di settembre. Tra martedì notte e giovedì è previsto l'apice del maltempo con fenomeni temporaleschi intensi tali da far scattare lo stato di allerta meteo.

Meteo, torna il maltempo in Italia: ecco dove

Piogge e temporali tornano protagoniste in buona parte del Paese sulla scia del passaggio di una estesa e intensa perturbazione atlantica, la n.3 di settembre, che sin da martedì 9 settembre interessa le regione del Centro-Nord e Sardegna con rovesci temporaleschi e locali nubifragi.

Nelle prossime 36-48 ore sono previsti temporali con accumulo di piogge di anche 100-150 mm al Nord, lungo il versante tirrenico tra la Toscana e Campania. Le regioni del Sud e Sicilia dovrebbero essere interessate solo marginalmente dagli effetti della perturbazione anche se la situazione è destinata a migliorare già durante il weekend con il ritorno di condizioni climatiche stabili. Dati alla mano l’andamento delle temperature sarà altalenante e segnato dal passaggio perturbato con un calo delle temperature entro giovedì sera anche al Sud e sulla Sicilia.

Ma entriamo nel dettaglio con le previsioni di martedì 9 settembre 2025: bel tempo soleggiato al Sud e Sicilia, anche se annuvolamenti sparsi sono attesi nel corso della giornata. Al Nord e regioni del Centro maltempo con piogge e temporali con calo delle temperature e valori inferiori alla norma al Nord-Ovest. Temperature calde e di stampo estivo al Sud e Sicilia con locali picchi di anche 30°.

Mercoledì 10 settembre 2025 è previsto un ulteriore peggioramento del clima nelle regioni del Centro-Nord e Sardegna con fenomeni temporaleschi intensi e pericolosi con possibili criticità. Clima instabile e variabile al Sud e Sicilia con sole nelle prime ore del mattino, mentre in serata non si esclude il rischio di temporali in Campania. In calo le temperature massime un po' ovunque ad eccezione del Sud e della Sicilia dove il termometro farà registrare ancora 33-35°.

Meteo, la tendenza di metà settimana in Italia: che tempo farà?

Le previsioni meteo delineano per giovedì 11 settembre 2025 un peggioramento generale del clima lungo tutto lo stivale. Dopo aver colpito il Centro-Nord e la Sardegna, gli effetti della perturbazione n.3 di settembre si faranno sentire anche al Sud. Previsti temporali sulla Puglia meridionale, ma anche sul settore del basso Tirreno tra Calabria e nord della Sicilia. In calo le temperature anche se i valori resteranno ancora intorno ai 30°. In miglioramento il clima nel resto del Paese, in particolare nelle regioni del Nord dove è previsto un lieve rialzo nei valori.

Nella parte finale della settimana la tendenza meteo delinea un rialzo della pressione atmosferica nell’area mediterranea con il ritorno del bel tempo da Nord a Sud. Nuovo aumento delle temperature con picchi di anche 30° tra Sud e Isole, mentre al Nord è previsto il passaggio di un nuovo fronte perturbato responsabile di un clima instabile e variabile. Per l’inizio della settimana successiva si delinea una fase di diffusa stabilità anticiclonica, estesa anche al Nord. Come sempre per conferme e maggiori dettagli vi invitiamo a seguire i prossimi aggiornamenti.

Articoli correlatiVedi tutti
  • Meteo, allerta arancione e gialla il 10 settembre 2025 in Italia: le regioni a rischio
    Clima9 Settembre 2025

    Meteo, allerta arancione e gialla il 10 settembre 2025 in Italia: le regioni a rischio

    La Protezione Civile ha emesso un duplice bollettino di allerta meteo gialla e arancione il 10 settembre 2025 per maltempo e criticità.
  • Maltempo in Italia, piogge e locali temporali: quali sono le regioni a rischio?
    Clima9 Settembre 2025

    Maltempo in Italia, piogge e locali temporali: quali sono le regioni a rischio?

    Una nuova perturbazione sta per colpire l'Italia, in arrivo forti temporali e violenti nubifragi: ecco le zone più a rischio
  • Allerta meteo gialla il 9 settembre 2025 in Italia: le regioni a rischio
    Clima8 Settembre 2025

    Allerta meteo gialla il 9 settembre 2025 in Italia: le regioni a rischio

    Scatta l'allerta meteo gialla il 9 settembre 2025 in Italia per maltempo e criticità. Scopriamo tutte le zone a rischio.
  • Meteo, dopo il caldo torna il maltempo da Nord a Sud con calo delle temperature: le previsioni
    Clima8 Settembre 2025

    Meteo, dopo il caldo torna il maltempo da Nord a Sud con calo delle temperature: le previsioni

    Alta pressione in indebolimento al Centro-Nord, mentre piogge e temporali al Nord. Le previsioni meteo di inizio settimana.
Ultime newsVedi tutte
Meteo, da venerdì 12 settembre tempo in miglioramento con poche piogge. La tendenza
Tendenza9 Settembre 2025
Meteo, da venerdì 12 settembre tempo in miglioramento con poche piogge. La tendenza
Venerdì ci lasceremo alle spalle l'intensa fase di maltempo che segnerà la parte centrale della settimana. Gli aggiornamenti meteo
Meteo: giovedì 11 settembre temporali anche al Sud. Ecco dove
Tendenza8 Settembre 2025
Meteo: giovedì 11 settembre temporali anche al Sud. Ecco dove
La perturbazione n.3 giovedì 11 settembre porterà temporali anche all'estremo Sud oltre ad un generale calo delle temperature: la tendenza meteo.
Meteo: nuova fase di maltempo, l'apice mercoledì. La tendenza dal 10 settembre
Tendenza7 Settembre 2025
Meteo: nuova fase di maltempo, l'apice mercoledì. La tendenza dal 10 settembre
Una nuova perturbazione avanza verso l'Italia: la parte più attiva arriverà mercoledì 10 settembre, portando piogge localmente intense.
Mediaset

Ultimo aggiornamento Mercoledì 10 Settembre ore 02:21

Copyright © 1999-2020 RTI S.p.A. Direzione Business Digital - P.Iva 03976881007 - Tutti i diritti riservati.

Rispetto ai contenuti e ai dati personali trasmessi e/o riprodotti è vietata ogni utilizzazione funzionale all'addestramento di sistemi di intelligenza artificiale generativa. È altresì fatto divieto espresso di utilizzare mezzi automatizzati di data scraping.

Per la pubblicità Mediamond S.p.a. RTI spa, Gruppo Mediaset - Sede legale: 00187 Roma Largo del Nazareno 8 - Cap. Soc. € 500.000.007,00 int. vers. - Registro delle Imprese di Roma, C.F.06921720154