Meteo, autunno anticipato in Italia? Freddo, piogge e calo delle temperature: le previsioni

Clima in peggioramento in Italia, in particolare nelle regioni del Centro-Nord e Sardegna, per il passaggio della perturbazione n.3 di settembre. Tra martedì notte e giovedì è previsto l'apice del maltempo con fenomeni temporaleschi intensi tali da far scattare lo stato di allerta meteo.

Meteo, torna il maltempo in Italia: ecco dove

Piogge e temporali tornano protagoniste in buona parte del Paese sulla scia del passaggio di una estesa e intensa perturbazione atlantica, la n.3 di settembre, che sin da martedì 9 settembre interessa le regione del Centro-Nord e Sardegna con rovesci temporaleschi e locali nubifragi.

Nelle prossime 36-48 ore sono previsti temporali con accumulo di piogge di anche 100-150 mm al Nord, lungo il versante tirrenico tra la Toscana e Campania. Le regioni del Sud e Sicilia dovrebbero essere interessate solo marginalmente dagli effetti della perturbazione anche se la situazione è destinata a migliorare già durante il weekend con il ritorno di condizioni climatiche stabili. Dati alla mano l’andamento delle temperature sarà altalenante e segnato dal passaggio perturbato con un calo delle temperature entro giovedì sera anche al Sud e sulla Sicilia.

Ma entriamo nel dettaglio con le previsioni di martedì 9 settembre 2025: bel tempo soleggiato al Sud e Sicilia, anche se annuvolamenti sparsi sono attesi nel corso della giornata. Al Nord e regioni del Centro maltempo con piogge e temporali con calo delle temperature e valori inferiori alla norma al Nord-Ovest. Temperature calde e di stampo estivo al Sud e Sicilia con locali picchi di anche 30°.

Mercoledì 10 settembre 2025 è previsto un ulteriore peggioramento del clima nelle regioni del Centro-Nord e Sardegna con fenomeni temporaleschi intensi e pericolosi con possibili criticità. Clima instabile e variabile al Sud e Sicilia con sole nelle prime ore del mattino, mentre in serata non si esclude il rischio di temporali in Campania. In calo le temperature massime un po' ovunque ad eccezione del Sud e della Sicilia dove il termometro farà registrare ancora 33-35°.

Meteo, la tendenza di metà settimana in Italia: che tempo farà?

Le previsioni meteo delineano per giovedì 11 settembre 2025 un peggioramento generale del clima lungo tutto lo stivale. Dopo aver colpito il Centro-Nord e la Sardegna, gli effetti della perturbazione n.3 di settembre si faranno sentire anche al Sud. Previsti temporali sulla Puglia meridionale, ma anche sul settore del basso Tirreno tra Calabria e nord della Sicilia. In calo le temperature anche se i valori resteranno ancora intorno ai 30°. In miglioramento il clima nel resto del Paese, in particolare nelle regioni del Nord dove è previsto un lieve rialzo nei valori.

Nella parte finale della settimana la tendenza meteo delinea un rialzo della pressione atmosferica nell’area mediterranea con il ritorno del bel tempo da Nord a Sud. Nuovo aumento delle temperature con picchi di anche 30° tra Sud e Isole, mentre al Nord è previsto il passaggio di un nuovo fronte perturbato responsabile di un clima instabile e variabile. Per l’inizio della settimana successiva si delinea una fase di diffusa stabilità anticiclonica, estesa anche al Nord. Come sempre per conferme e maggiori dettagli vi invitiamo a seguire i prossimi aggiornamenti.