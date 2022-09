Meteo, perturbazione atlantica in arrivo: nubifragi intensi, dove e quando

In questo fine settimana è in arrivo una perturbazione atlantica che porterà nubifragi anche intensi a partire da Nord-Ovest. La fase di maltempo non terminerà domenica ma proseguirà anche la prossima settimana con rischio di gravi criticità su diverse zone d'Italia

23 Settembre 2022 - ore 21:25 Redatto da Redazione Meteo.it