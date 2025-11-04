FacebookInstagramXWhatsApp

Meteo, in arrivo un ciclone mediterraneo tra il 7 e il 9 novembre: ecco le zone a rischio

Dopo una breve tregua dal maltempo, con sole e temperature più miti, soprattutto al Centro-Sud tornerà il maltempo, con fenomeni anche intensi, a partire dal 7 novembre. Ecco i dettagli.
Clima4 Novembre 2025 - ore 16:32 - Redatto da Meteo.it
Cosa dicono le previsioni meteo per i prossimi giorni. È in arrivo un ciclone mediterraneo tra il 7 e il 9 novembre. Quali sono le zone a rischio? Dopo una pausa dal maltempo con l'anticiclone pronto a diventare protagonista e a portare bel tempo e temperature più miti, a quanto pare nella seconda parte di questa prima settimana di novembre il nostro Paese dovrà tornare a far i conti con pioggia battente, vento forte e possibili disagi. Ecco le ultime tendenze.

Previsioni meteo: in ritorno del bel tempo, breve pausa dal maltempo

Secondo le previsioni meteo tra il 4 e il 5 novembre vivremo una breve pausa dal maltempo con sole e temperature più miti su tutta l'Italia. Il 4 novembre avremo al Centro-Nord, in Campania, nel nord della Puglia, in Sicilia meridionale e in Sardegna tempo soleggiato sin dal mattino.

Insisterà un po’ di nuvolosità all’estremo Sud, più insistente tra Calabria e nord della Sicilia. Le temperature massime saranno per lo più comprese tra 16 e 19 gradi al Nord e nelle regioni centrali adriatiche; valori intorno ai 20 gradi nel resto d’Italia con massime fino a 22-23 gradi in Sardegna e Sicilia.

Nella giornata del 5 novembre tempo soleggiato, con un cielo in prevalenza sereno da Nord a Sud. Da segnalare solo qualche modesto annuvolamenti tra Calabria meridionale, Sicilia e sud della Sardegna.

Il 6 novembre, invece, prevarranno ancora condizioni di alta pressione sull’Italia, ma già con i primi segni di cedimento e cambiamento. La stabilità atmosferica favorirà ancora la presenza di nebbie tra la notte e il mattino sulla Val Padana centro-orientale e l’alto Adriatico. In giornata nuvole alte cominceranno ad avanzare da ovest verso la Sardegna, la Sicilia e gran parte del Centro-Nord. Si tratterà per lo più di velature, mentre annuvolamenti un po’ più consistenti coinvolgeranno l’estremo Nord-Ovest, il settore ligure e soprattutto la Sardegna - dove tra sera e notte è atteso l’arrivo di piogge anche a carattere di rovescio o temporale.

Saranno però lo Scirocco e il peggioramento serale sulla Sardegna ad essere collegati all’approfondimento di un vortice di bassa pressione sul Mediterraneo occidentale, destinato in seguito ad avanzare verso l’Italia condizionandone il tempo nel resto della settimana.

L'arrivo del maltempo

Da venerdì 7 novembre avremo condizioni di tempo instabile o perturbato soprattutto sulle regioni centro-meridionali mentre il Nord dovrebbe rimanere ai margini del maltempo con solo dei passaggi nuvolosi senza piogge significative.

Si potranno verificare fenomeni anche a carattere di rovescio o temporale nella seconda parte di venerdì su Sicilia e sul versante tirrenico della penisola, per poi coinvolgere nel weekend anche il resto del Centro-Sud.

Temperature in calo delle massime al Centro-Sud, dove nuvole e fenomeni favoriranno valori più vicini alla norma. Al Nord invece le temperature dovrebbero rimanere leggermente oltre le medie del periodo.

  • Meteo: estate di San Martino in anticipo con sole e temperature oltre i 20°C. Le previsioni
    Clima4 Novembre 2025

    Meteo: estate di San Martino in anticipo con sole e temperature oltre i 20°C. Le previsioni

    L'alta pressione ritorna protagonista in Italia con sole fino a giovedì. Poi nel weekend cambia ancora tutto. Le previsioni meteo.
  • Aria calda subtropicale sull'Italia: zero termico fino a 4.000 metri, poi un nuovo ciclone nel weekend
    Clima4 Novembre 2025

    Aria calda subtropicale sull'Italia: zero termico fino a 4.000 metri, poi un nuovo ciclone nel weekend

    In Italia si sta registrando un caldo anomalo con temperature eccezionalmente alte in quota. Tra venerdì 7 e domenica 9 però si cambia.
  • Meteo prossimi giorni, le previsioni per la prima settimana di novembre
    Clima4 Novembre 2025

    Meteo prossimi giorni, le previsioni per la prima settimana di novembre

    Torna l’anticiclone in Italia con tempo stabile fino a mercoledì. Da giovedì è previsto un nuovo peggioramento con piogge e temporali.
  • Maltempo in Lombardia: frana sul Lago di Como, un masso colpisce la parete di una chiesa. Nevicate intense al Passo del Foscagno
    Clima3 Novembre 2025

    Maltempo in Lombardia: frana sul Lago di Como, un masso colpisce la parete di una chiesa. Nevicate intense al Passo del Foscagno

    Inverno anticipato sulle Alpi della Lombardia: neve e vento negli ultimi giorni con nevicate intense e vento forte.
Meteo: da venerdì 7 novembre ritorna il maltempo. Ecco dove colpirà
Tendenza4 Novembre 2025
Meteo: da venerdì 7 novembre ritorna il maltempo. Ecco dove colpirà
La tendenza meteo per l'ultima parte di settimana conferma un cedimento dell'anticiclone e un ritorno a condizioni di maltempo su diverse regioni
Meteo: anticiclone protagonista fino a giovedì 6, poi torna la pioggia
Tendenza3 Novembre 2025
Meteo: anticiclone protagonista fino a giovedì 6, poi torna la pioggia
L'anticiclone non avrà vita lunga: da giovedì si confermano i primi segnali di cambiamento a causa di un vortice ciclonico in avvicinamento.
Torna l'anticiclone, tra sole e nebbie: la tendenza meteo da mercoledì 5 novembre
Tendenza2 Novembre 2025
Torna l'anticiclone, tra sole e nebbie: la tendenza meteo da mercoledì 5 novembre
Nei prossimi giorni l'alta pressione torna a estendersi sull'Italia: confermata una fase di tempo stabile ma attenzione alla nebbia in pianura
