FacebookInstagramXWhatsApp

  1. Meteo
  2. Notizie Meteo
  3. Sci in crisi: poca neve e prezzi alle stelle frenano l’avvio dell...

Sci in crisi: poca neve e prezzi alle stelle frenano l’avvio della stagione sciistica

La carenza di neve, dovuta anche al cambiamento climatico, frena la stagione sciistica alla vigilia delle vacanze di Natale e Capodanno.
Clima19 Dicembre 2025 - ore 16:33 - Redatto da Meteo.it
Clima19 Dicembre 2025 - ore 16:33 - Redatto da Meteo.it

La stagione invernale sciistica registra un calo alla vigilia dell'arrivo delle vacanze di Natale e Capodanno, da sempre considerate il periodo clou dell'anno. Si registra un vero e proprio allarme neve a causa del clima mite e delle temperature di gran lunga superiori alla media.

Crisi del settore sciistico per carenza di neve, clima mite e prezzi alle stelle

Carenza di neve e temperature che registrano valori superiori allo zero anche oltre i 2000 metri d'altezza: la stagione sciistica 2025-2026 non decolla a pochi giorni dalla vigilia delle vacanze sulle neve di Natale e Capodanno.

Oltre al clima, a peggiorare ancora di più la situazione c'è anche l'aumento dei prezzi, di gran lunga superiori allo scorso anno. Un aumento considerevole, infatti, si registra nel settore sciistico: dai costi delle attrezzature fino ai servizi, ma anche i prezzi degli hotel, case vacanze e ristoranti fanno registrare dei rincari legati all'aumento dei costi di energia.

Pure i prezzi degli skypass sono aumentati rispetto ai prezzi pre pandemia toccando cifre importanti. Basti pensare che il Dolomiti Superski giornaliero è arrivato a costare 86 euro durante il periodo di alta stagione e 77 euro durante la bassa. A Cervinia, invece, lo skypass costa 87 euro al giorno.

Ma non finisce qui, visto che oltre all'incremento generale dei prezzi si registra anche un deficit legato alla neve che quest'anno ha toccato il 61% di gran lunga superiore a quello dello scorso anno che, a livello nazionale, si attestava intorno al 45%.

Neve a Natale? Preoccupazione anche per i Giochi olimpici invernali Milano Cortina

La situazione non sembrerebbe migliorare nemmeno in vista delle festività di Natale e Capodanno considerando le previsioni meteo che delineano maltempo con piogge e temperature superiori al periodo. Il clima non aiuta la stagione sciistica "orfana" di nevicate importanti e temperature sotto lo zero. Il cambiamento climatico è sicuramente tra i responsabili di questo allarme neve.

La situazione sembra preoccupare anche il Comitato Olimpico Internazionale in vista dei Giochi olimpici invernali del futuro di Cortina. Proprio sulle Dolomiti, infatti, dal 6 al 22 febbraio 2026 si terrà una importante competizione dei Giochi olimpici invernali Milano Cortina.

Anche a Cortina d'Ampezzo si segnalano problemi legati alla neve che, oltre i 2000 metri, è letteralmente mangiata dalle piogge battenti. Dati alla mano la Fondazione Cima ha condiviso il monitoraggio stagionale precisando "la stagione si preannuncia complessa".

Articoli correlatiVedi tutti
  • Meteo, le previsioni per la settimana di Natale: situazione instabile tra pioggia e neve
    Clima19 Dicembre 2025

    Meteo, le previsioni per la settimana di Natale: situazione instabile tra pioggia e neve

    Le ultime news meteo con le previsioni per la settimana di Natale sottolineano la presenza di tempo instabile sull'Italia, con piogge.
  • Meteo, torna l’anticiclone ma dura poco: nel weekend nuove perturbazioni in Italia. Le previsioni
    Clima19 Dicembre 2025

    Meteo, torna l’anticiclone ma dura poco: nel weekend nuove perturbazioni in Italia. Le previsioni

    Torna il maltempo nelle regioni del Sud e Isole, mentre da domenica è previsto un peggioramento anche nelle zone di Nord-Ovest.
  • Meteo, allerta gialla il 19 dicembre 2025 in Italia: le regioni a rischio
    Clima18 Dicembre 2025

    Meteo, allerta gialla il 19 dicembre 2025 in Italia: le regioni a rischio

    Piogge e temporali in alcune regioni d'Italia fanno scattare l'allerta meteo gialla per il 19 dicembre 2025. Ecco dove.
  • Meteo: ultime piogge poi torna il sereno in Italia, le previsioni
    Clima18 Dicembre 2025

    Meteo: ultime piogge poi torna il sereno in Italia, le previsioni

    Breve tregua dal maltempo in Italia dopo il ritorno di piogge e maltempo. Quanto durerà?
Ultime newsVedi tutte
Meteo, settimana di Natale al via con il maltempo: la tendenza nei dettagli
Tendenza19 Dicembre 2025
Meteo, settimana di Natale al via con il maltempo: la tendenza nei dettagli
Maltempo in vista: la settimana di Natale si apre con piogge in molte zone e neve in montagna. Gli ultimi aggiornamenti
Meteo: settimana di Natale al via tra piogge, maltempo e nevicate. La tendenza
Tendenza18 Dicembre 2025
Meteo: settimana di Natale al via tra piogge, maltempo e nevicate. La tendenza
La tendenza meteo per la settimana di Natale indica attualmente la possibilità di una serie di fasi perturbate con nevicate a quote medio-alte.
Meteo: nel weekend rischio di forte maltempo all'estremo Sud. La tendenza
Tendenza17 Dicembre 2025
Meteo: nel weekend rischio di forte maltempo all'estremo Sud. La tendenza
La tendenza per i prossimi giorni e per il weekend indica l'arrivo di due perturbazioni con forti precipitazioni tra Calabria e Sicilia.
Mediaset

Ultimo aggiornamento Venerdì 19 Dicembre ore 18:47

Copyright © 1999-2020 RTI S.p.A. Direzione Business Digital - P.Iva 03976881007 - Tutti i diritti riservati.

Rispetto ai contenuti e ai dati personali trasmessi e/o riprodotti è vietata ogni utilizzazione funzionale all'addestramento di sistemi di intelligenza artificiale generativa. È altresì fatto divieto espresso di utilizzare mezzi automatizzati di data scraping.

Per la pubblicità Mediamond S.p.a. RTI spa, Gruppo Mediaset - Sede legale: 00187 Roma Largo del Nazareno 8 - Cap. Soc. € 500.000.007,00 int. vers. - Registro delle Imprese di Roma, C.F.06921720154