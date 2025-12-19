Meteo, torna l’anticiclone ma dura poco: nel weekend nuove perturbazioni in Italia. Le previsioni

La presenza dell'alta pressione sull'Italia si fa sempre più debole complice l'arrivo di due perturbazioni che riporteranno piogge e temporali lungo tutto lo stivale. Scopriamo le previsioni meteo in vista del weekend pre feste di Natale 2025.

Meteo, torna il maltempo in Italia per l'arrivo di una doppia perturbazione

Dopo un breve tregua dal maltempo l'Italia si ritrova a fare i conti con il passaggio di due perturbazioni: la prima, la n.5 del mese proveniente dal Nord Africa è diretta verso le regioni del Sud con fenomeni temporaleschi intensi e violente, mentre la perturbazione n.6 in avanzamento dall’Europa occidentale si farà sentire solo da domenica 21 dicembre nell’estremo Nord-Ovest, Sicilia e Sardegna. Nel resto del Paese il tempo resterà stabile con la presenza di nebbie e nuvole. Stando alle previsioni la settimana di Natale si preannuncia climaticamente instabile e variabile con temporali e piogge, in particolare nelle regioni del Centro-Sud. Dal punto di vista termico le temperature resteranno al di sopra della media fino alla vigilia di Natale per la presenza di masse d’aria relativamente mite, mentre dal giorno di Natale in poi è previsto un possibile calo termico al Nord e regioni adriatiche per l'afflusso di una massa d'aria fredda.

Ma entriamo nel dettaglio con le previsioni di sabato 20 dicembre 2025: schiarite lungo le Alpi centro-orientali, Abruzzo, Molise, Campania e Basilicata, mentre nuvole sparse nel resto del Paese con la presenza di banchi di nebbia sulla Valpadana centro-orientale, valli interne del Centro e regioni adriatiche. Non si escludono piogge e temporali in Liguria, Toscana, alto Adriatico, Sicilia, bassa Calabria a sud della Sardegna. Dal pomeriggio torna il sole sull' alta pianura Padana, Umbria e nord della Puglia. Le temperature massime restano al di sopra della media del periodo, in particolare nelle regioni del Nord, mentre al Sud e Isole non si escludono picchi di anche 20°.

Domenica 21 dicembre 2025 le previsioni delineano schiarite su Alpi centro-orientali, Lazio, zone interne dell’Abruzzo e Campania, in estensione a Venezie, Umbria e bassa Toscana nel pomeriggio. Nuvole sparse nel resto d'Italia con il rischio di piogge su Sicilia, Calabria e nelle prime ore del mattino anche in Sardegna. Ancora nebbie in pianura Padana e nelle valli fra Toscana e Umbria. Stabili le temperature con qualche calo nei valori massimi.

Che tempo farà nella settimana di Natale?

Piogge e temporali sparsi all'estremo Sud e Sicilia a pochi giorni dal Natale per il passaggio della perturbazione n.6 del mese. La situazione non è destinata a cambiare nemmeno nei giorni che precedono il Santo Natale complice l'avvicinarsi di una area di bassa pressione nei primi giorni della settimana. Da Nord a Sud sono previsti fenomeni temporaleschi intensi almeno fino al giorno di Natale. Nel dettaglio da domenica 21 dicembre 2025 nuvole in intensificazione al Nord-Ovest, con piogge e rovesci su Liguria e Piemonte, mentre la neve torna ad imbiancare le Alpi Marittime oltre 1200-1300 metri. Nuvole anche nelle Isole maggiori con il rischio di qualche debole e isolata pioggia sulla Sardegna. Nel resto del Paese non sono previsti temporali, ma schiarite ampie all’estremo Nordest, nel Lazio, in Campania. In calo le temperature al Centro-Nord.

Tra lunedì 22 e martedì 23 dicembre è previsto l'arrivo di una nuova perturbazione lungo tutto lo stivale a pochi giorni dalla vigilia e dal giorno di Natale. Le previsioni delineano piogge e temporali, anche intensi, in Piemonte, Liguria, nelle regioni tirreniche, ma anche nelle regioni Sud e Sicilia dove non si esclude la possibilità di temporali localmente forti. La neve potrà cadere fino a quote attorno a 1000-1200 metri nelle Alpi occidentali e sull’Appenino settentrionale. Da segnalare anche venti molto intensi al Centro-Sud e su tutti i mari.

Mercoledì 24 dicembre, giorno di Vigilia di Natale, gli effetti della perturbazione cominceranno a diminuire anche se sono previste ancora piogge sulle regioni adriatiche, al Centro-Nord e Sardegna. Anche nel giorno di Natale, giovedì 25 dicembre 2025, la tendenza meteo delinea il rischio di piogge e temporali sparsi sulle regioni tirreniche e in gran parte di quelle settentrionali. Come sempre per conferme e aggiornamenti vi consigliamo di seguire i prossimi bollettini meteo.