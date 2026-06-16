Meteo, anticiclone africano sull’Italia: caldo intenso e notti tropicali. Ecco dove

Cosa dicono le previsioni meteo sull'anticiclone africano in arrivo sull'Italia? Il nostro Paese a quanto pare si prepara a fare i conti con una nuova e intensa ondata di calore provocata proprio dall'espansione dell'anticiclone africano verso il Mediterraneo e l'Europa centrale.

Dopo una breve fase di instabilità che nelle prossime ore porterà qualche temporale su Sicilia, Appennini e arco alpino, da metà settimana le temperature torneranno a salire in modo deciso. Il caldo interesserà progressivamente tutte le regioni, con valori ben superiori alla media stagionale e condizioni di afa in aumento soprattutto nelle aree urbane e lungo le coste.

Meteo, l'anticiclone porta il caldo intenso soprattutto lungo le coste

Le previsioni meteo sottolineano l'arrivo dell'anticiclone africano. Vivremo giorni di caldo intenso e notti dal sapore tropicale. Tra giovedì e venerdì, infatti, l'alta pressione rafforzerà ulteriormente la sua presenza sul Paese, favorendo giornate prevalentemente soleggiate e temperature in costante crescita.

Nel weekend è atteso il culmine dell'ondata di calore: da domenica 21 giugno molte città potranno raggiungere i 37-38 gradi, con possibili picchi eccezionali nelle regioni del Nord-Ovest. Anche le ore notturne saranno caratterizzate da temperature elevate, dando origine alle cosiddette "notti tropicali", mentre lo zero termico sulle Alpi potrà spingersi fino a quota 4.500 metri.

Nonostante il predominio del sole, il forte riscaldamento dell'atmosfera potrà favorire la formazione di temporali pomeridiani e serali sui rilievi alpini e appenninici. Venerdì qualche fenomeno potrebbe estendersi anche alle pianure del Nord, a causa del passaggio di deboli impulsi instabili provenienti dall'Europa centrale.

Quanto durerà il caldo?

Quanto durerà l'influsso dell'anticiclone sull'Italia? A quanto pare, stando alle attuali previsioni, il caldo potrebbe persistere per diversi giorni, tanto da far sì che quella in arrivo possa essere una delle ondate più significative dell'inizio estate per durata, estensione territoriale e intensità.