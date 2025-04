Meteo, in arrivo un fronte freddo: colpo di coda d’inverno ad aprile?

Dopo il recente calo delle temperature, associate anche ad una fase perturbata che ha interessato buona parte delle regioni del Sud, il clima torna stabile e soleggiato nella seconda parte della settimana. Attenzione, tutto è destinato a cambiare nel weekend.

Meteo, che tempo farà in Italia? Dopo le piogge torna il sole

L’area depressionaria associata al recente afflusso di una massa d'aria fredda comincia ad indebolirsi anche se in giornata sono previsti episodi di instabilità nelle zone di Nord-Ovest e Centro-Sud con piogge e forti raffiche di vento. Le temperature, in calo negli scorsi giorni su valori al di sotto della media del periodo, sono in risalita complice l'arrivo di una massa d'aria calda che riporterà un clima soleggiato e primaverile in buona parte del Paese. Da domenica 6 aprile poi tutto è destinato a cambiare ancora per l'arrivo di una massa d'aria fredda che, scivolando dalle alte latitudini verso i Balcani, colpirà l'Italia con una nuova fase climatica instabile e un crollo delle temperature.

Ma entriamo nei dettagli con le previsioni di mercoledì 2 aprile: tempo soleggiato nelle prime ore del mattino su bassa Toscana, Lazio e nel sud delle Isole, mentre schiarite sul Triveneto. Non si escludono nuvole e piogge al Sud e in Piemonte, mentre la neve torna ad imbiancare le Alpi occidentali oltre i 1200/1400 metri. Nel pomeriggio clima in miglioramento nelle zone di Nord-Ovest, Emilia e medio Adriatico, mentre fenomeni temporaleschi anche intensi sono previsti tra il Lazio e l’Abruzzo, ma anche in Campania, Basilicata, Puglia meridionale e Calabria. In aumento le temperature massime.

Nella giornata di giovedì 3 aprile, invece, cielo sereno o poco nuvoloso con il rischio di annuvolamenti in Piemonte, Lombardia, Nord-Est, Sicilia e lungo l’Appennino. Non si escludono nel corso del pomeriggio nuovi rovesci e temporali dall’Abruzzo fino alla Calabria e sui monti della Sicilia. In aumento le temperature con picchi anche di 19/20°.

Maltempo e freddo in Italia: in arrivo una massa d'aria fredda

Che tempo farà nei prossimi giorni in Italia? Il primo weekend di aprile, tra venerdì 4 e sabato 5 aprile, delinea un clima stabile con sole complice la presenza di un robusto anticiclone. Clima caldo e mite nel nostro Paese con temperature in risalita e valori al di sopra della media del periodo al Centro-Nord e Sardegna.

Schiarite da venerdì 4 aprile nelle regioni del Centro-Nord, mentre un po' di annuvolamenti potranno formarsi al Sud e in Sicilia dove non si esclude il rischio di qualche debole e residua pioggia. In crescita le temperature lungo tutto lo stivale con valori compresi tra i 16° e 21°. Anche sabato 5 aprile bel tempo con sole quasi ovunque con il rischio di qualche nuvola solo in Sardegna. Stabili o in aumento le temperature.

Da domenica 6 aprile 2025 si profila un cambiamento per l'arrivo di una massa d'aria fredda diretta verso la penisola balcanica. Al momento è ancora incerta la traiettoria, ma il nucleo di aria molto fredda sembra diretto verso l'Italia dove si registrerà un brusco calo delle temperature. Non solo, sono previsti temporali al Centro-Sud e nevicate sull'Appennino Centrale. L’irruzione fredda sarà accompagnata anche da forti venti settentrionali. All’inizio della prossima settimana l’instabilità dovrebbe poi concentrarsi tra l’estremo Sud e le Isole. Come sempre per conferme vi invitiamo a seguire i prossimi aggiornamenti.