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Meteo, arriva il caldo africano in Italia con temperature più alte della norma. Le previsioni

L'anticiclone nord-africano entra nel vivo con la seconda ondata di calore. Temperature in aumento in Italia con picchi fino a 37°.
Clima17 Giugno 2026 - ore 10:56 - Redatto da Meteo.it
Clima17 Giugno 2026 - ore 10:56 - Redatto da Meteo.it

Caldo e afa tornano protagonisti in Italia per via della rimonta dell'alta pressione che in questi giorni continua a dominare la scena. In crescita anche le temperature con anomalie termiche di anche +10° rispetto alla media. Da domenica sono previsti picchi fino a 37-38°.

Meteo Italia, torna il caldo africano con temperature bollenti

Al via la seconda intensa ondata di calore del 2026 complice la rimonta dell'anticiclone Nord-Africano che da giorni si è insidiato lungo il Mediterraneo favorendo un clima stabile e soleggiato. Il caldo Anticiclone Nord-Africano continuerà a dominare la scena anche per tutto il resto della settimana con condizioni climatiche di stampo prettamente estivo.

Nel pomeriggio non si escludono rapidi episodi di instabilità su Alpi e Appennino con il rischio di piogge e temporali nella giornata di venerdì 19 giugno 2026 per il transito di una perturbazione che lambirà l’Arco Alpino. Con l'arrivo dell'anticiclone aumentano anche le temperature con valori in crescita da oggi anche se il picco è previsto da domenica 21 e gli inizi della prossima settimana con il termometro che sfiorerà i 37-38°. Il caldo anomalo si farà sentire anche in montagna dove lo zero termico si porterà intorno ai 4500 metri.

Ma entriamo nel dettaglio con le previsioni di oggi, mercoledì 17 giugno 2026: bel tempo soleggiato sin dalle prime ore del mattino da Nord a Sud. Nel pomeriggio nuvole in aumento sulle zone montuose della Penisola, con isolati e improvvisi temporali su Alpi, Appennino Centrale, rilievi campani e Appennino Calabro-Lucano. Dal punto di vista termico, temperature in crescita lungo tutto lo stivale con valori compresi tra i 26-32° e picchi fino a 33-34° al Nord, zone interne del Centro e Sardegna.

Giovedì 18 giugno 2026 un'altra giornata all'insegna del bel tempo. Sempre nel pomeriggio si profila un aumento della nuvolosità con il rischio di temporali di calore sull'Appennino e lungo l'Arco Alpino. In crescita le temperature che sfiorano i 35° tra Nord, Toscana, Umbria, Lazio e Sardegna.

Meteo, che tempo farà nel weekend?

Le previsioni meteo per la seconda parte della settimana sono all'insegna del dominio incontrastato dell'alta pressione di matrice africana. Non mancheranno episodi di instabilità sulle Alpi con il rischio di piogge e rovesci, in particolare nella giornata di venerdì 19 giugno, sulle pianure del Nord-Ovest. Il caldo ci accompagnerà per tutto il fine settimana facendosi sentire non solo in Italia, ma anche in Europa dove la fiammata africana farà impennare le temperature.

La seconda ondata di calore della stagione è destinata a durare a lungo con temperature che sfioreranno i 38° al Nord, ma anche nelle aree di pianura e di valle del Centro-Sud e delle Isole maggiori. Secondo le attuali proiezioni ci troviamo dinanzi ad una delle ondate di caldo più lunghe, intense e durature con il possibile rischio di nuovi record di temperature.  

Nella giornata di venerdì 19 giugno 2026 cielo sereno o poco nuvoloso con l'aumento di nuvole nel pomeriggio su Alpi e Prealpi dove non si esclude il rischio di piogge e rovesci che, con il passare delle ore, potrebbero coinvolgere anche le pianure di Piemonte e Lombardia.

Non si escludono fenomeni temporaleschi violenti, associati a gradine e forti raffiche di vento. Nel resto d'Italia bel tempo soleggiato e temperature diffusamente estive con valori tra i 28 e 34 gradi e picchi di 35-36 al Nord, sulla Sardegna e nelle aree interne del Centro-Sud.

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Ultimo aggiornamento Mercoledì 17 Giugno ore 19:33

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