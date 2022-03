Tendenza meteo: aria di primavera ma da mercoledì torna la pioggia al Nord

Il bel tempo che in questi giorni è arrivato in Italia, fatta eccezione per qualche nuvolosità al Nord tra basso Piemonte, Liguria ed Emilia Romagna, lascerà spazio al ritorno della pioggia. Nei prossimi giorni, infatti, si segnalano precipitazioni, anche deboli, al Sud in particolare in Calabria, Campania e Basilicata e isole.

Meteo Italia: ad inizio settimana torna la pioggia

La bella stagione che stiamo vivendo in Italia ha i giorni contati. Dopo il weekend di sabato 26 e domenica 27 marzo, infatti, nel nostro Paese tornano pioggia e nuvole con le temperature in leggerissimo calo. Nelle regioni del settentrione e in Toscana, Umbria, alto Lazio e nord della Sardegna si segnala ancora bel tempo con prevalenza di sole e qualche nuvolosità nelle prime ore del mattino nell'alto Adriatico. Al Sud, invece, sono previste piogge di intensità variabile soprattutto su Sicilia e Calabria.

Anche le temperature massime subiranno un leggero calo ad eccezione delle regioni del sud e isole. Il vento di Scirocco si attenuerà nei prossimi giorni con i mari: agitato e mosso nel basso e alto Ionio e poco mosso lungo l’Adriatico centro-settentrionale.

Da martedì 29 marzo nuvole e piogge al Nord

Il cambiamento climatico è previsto da martedì 29 marzo quando, l'Anticiclone inizierà a indebolirsi, facendo aumentare la presenza di nuvole. Al mattino sole e cielo sereno lungo tutto lo stivale con qualche possibile banco di nebbia sulla Pianura Padana orientale. Con il passare delle ore, le nuvole si presenteranno sulle regioni del Centro-Nord e in Sardegna. Si segnalano temperature in calo nelle regioni del nord e in Toscana, mentre in aumento nelle regioni Marche, Abruzzo, Molise e Basilicata.

Mercoledì 30 marzo, invece, l'intensificarsi del vento di Scirocco colpirà tutto il nostro Paese. Se il sud e la Sicilia saranno esclusi da un peggioramento climatico, si segnala l'arrivo di temporali al nord. Le piogge più abbondanti sono previste in Liguria con la situazione che tenderà a peggiorare da giovedì 31 quando il maltempo interesserà anche le regioni del nord-est e del centro. Per l'ultima settimana di Marzo, a cavallo con l'inizio di Aprile, prevista una fase di variabilità su tutto il paese.