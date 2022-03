Meteo fine settimana, pioggia e vento forte: ecco dove

L'ultimo weekend di marzo (sabato 26 e domenica 27 marzo) sarà all'insegna del maltempo con pioggia e vento forte. Peggiorano le condizioni meteo dopo una settimana di temperature primaverili, con un'Italia sempre divisa in due. Vediamo le località coinvolte.

Meteo weekend, le previsioni di sabato 26 e domenica 27 marzo

Il mese di marzo termina con un moderato peggioramento del tempo visto che, tra sabato 26 e domenica 27 marzo, è attesa una nuova perturbazione che porterà pioggia e vento. Le previsioni meteo segnalano per le regioni del sud e isole l'arrivo di una perturbazione con nuvole e maltempo diffuso accompagnata da rovesci su quasi tutte le regioni del sud, isole comprese. Al nord, invece, sole e bel tempo con temperature tipicamente primaverili che graveranno ancora di più sull'allarme siccità che da mesi ha colpito le regioni del settentrione.

Per l'ultimo weekend di marzo è previsto un calo dell'alta pressione che ha investito il nostro paese all'inizio della settimana. Questa condizione permetterà alla circolazione depressionaria di muoversi verso est e verso la Sicilia.

Meteo, da lunedì miglioramento del tempo al Sud

L'arrivo di una nuova perturbazione nel fine di settimana comporterà un lieve peggioramento delle condizioni climatiche anche se solo temporaneamente con un weekend di piogge, anche se di lieve entità, nelle regioni meridionali e nelle isole per l'ultimo weekend di marzo.

Al nord invece persiste un clima sereno con il sole che spazza via le nuvole e una condizione di siccità oramai sempre più diffusa. Non solo, il passaggio di questa nuova perturbazione sarà responsabile anche di forti venti di Scirocco a centro-sud e in particolare in Sardegna e Sicilia dove i venti soffieranno fino a ai 90-100 km/h.

La situazione andrà però a migliorare già dai primi giorni della settimana. Già da lunedì 28, tralasciando alcuni casi di nuvolosità ed instabilità, tornerà il sereno anche nelle regioni del sud.