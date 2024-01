Meteo prossimi giorni: anticiclone protagonista con aria primaverile in Italia

L'anticiclone è l'indiscusso protagonista da metà settimana in Italia. In realtà il vortice di alta pressione dominerà la scena fino alla fine di gennaio riportando nel nostro paese un clima caldo ed anomalo con temperature miti e primaverili. Ecco le previsioni meteo dei prossimi giorni.

Meteo Italia, bel tempo con sole e temperature in salita

L'alta pressione si sta facendo sentire sempre di più sul Mediterraneo occidentale e sull'Italia con un clima mite e stabile che perdurerà non solo da metà settimana ma fino alla fine del mese di gennaio. Clima insolitamente mite, con temperature ben al di sopra delle medie stagionali in Italia con una massa d’aria tiepida subtropicale che da giovedì 25 gennaio interesserà tutto il nostro paese portando le zero termico oltre la quota di 3000 metri. La stabilità atmosferica legata alla presenza dell'anticiclone favorirà la formazione di nebbia sulle pianure del Nord con un conseguente peggioramento della qualità dell’aria, specie in Pianura Padana.

Ma passiamo alle previsioni meteo di domani, giovedì 25 gennaio 2024. Bel tempo soleggiato lungo tutto lo stivale ad eccezione di qualche annuvolamento sulle Alpi centro-orientali e all'estremo Nord-Est e brevi nevicate tra l’alta Valtellina e l’Alto Adige. Nelle prime ore del mattino banchi di nebbia nella Valpadana centro-orientale, sulle coste di Veneto, Emilia Romagna, nelle valli di Toscana, Umbria e Lazio. In aumento le temperature con la colonnina di mercurio che raggiungerà i 15-16° nelle regioni del Nord-Ovest, mentre tra i 18-20° nelle regioni del Sud e Isole.

Le previsioni meteo dei prossimi giorni: temperature in aumento

Per la giornata di venerdì 26 gennaio 2024 nebbie diffuse nelle prime ore del mattino in Pianura Padana, coste dell’alto Adriatico, valli del Centro, litorali di Toscana e Lazio. Dal pomeriggio fino a tarda serata è previsto il passaggio della coda di una perturbazione che determinerà un aumento della nuvolosità nelle regioni del Centro-Nord. Nubi sulle Alpi centrali e orientali e non si escludono deboli nevicate tra Lombardia e Alto Adige. Ancora in aumento le temperature da Nord a Sud.

Durante il weekend, l'ultimo del mese di gennaio 2024, il clima sarà influenzato dall'alta pressione con temperature si in lieve calo, ma sempre al di sopra dei valori del periodo. Sabato 27 gennaio 2024 bel tempo lungo tutto lo stivale con la presenza di nebbie solo nelle prime ore del mattino sul settore centro-orientale della Pianura Padana e nelle valli del Centro. Domenica 28 gennaio 2024, invece, nuvole in Sardegna e schiarite in Sicilia. Ancora nebbia in Pianura Padana, anche se l'alta pressione continua a dominare non solo nel fine settimana, ma anche all'inizio della prossima settimana con temperature di gran lunga superiori alla norma.