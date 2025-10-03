FacebookInstagramXWhatsApp

  1. Meteo
  2. Notizie Meteo
  3. Meteo, ancora maltempo in Italia ma torna il sereno nel weekend? ...

Meteo, ancora maltempo in Italia ma torna il sereno nel weekend? Le previsioni

Aria fredda sull'Italia con un clima di stampo autunnale e temperature al di sotto della media. Quando torna il bel tempo?
Clima3 Ottobre 2025 - ore 13:32 - Redatto da Meteo.it
Clima3 Ottobre 2025 - ore 13:32 - Redatto da Meteo.it

L'Italia è nella morsa del primo freddo complice l'arrivo di correnti fredde che hanno fatto calare drasticamente le temperature. Il clima si è fatto di stampo autunnale, ma nel weekend si delinea un possibile miglioramento. Ecco le previsioni meteo.

Meteo, le previsioni di venerdì 3 e sabato 4 ottobre 2025 in Italia

E' ancora attiva al momento un’intensa corrente settentrionale sul nostro Paese che ha causato un brusco calo dello temperature da Nord a Sud. Intanto gli effetti dell'ultima perturbazione si fanno sentire nelle regioni del Sud, ma ancora per poco visto che nelle prossime ore abbandonerà definitivamente l’Italia. Da sabato 4 ottobre 2025 si delinea un miglioramento ad eccezione delle regioni del Nord e Toscana dove tornano nuvole.

Intanto è in arrivo la perturbazione n.1 di ottobre destinata ad interessare tutta l'Italia tra la fine di sabato 4 e domenica 5 ottobre. Inizialmente le regioni più colpite saranno quelle di Nord-Est, centrali tirreniche e Campania e successivamente il basso Adriatico e il basso Tirreno. Per l’inizio della prossima settimana è previsto il ritorno di un clima più stabile e soleggiato con temperature altalenanti, ma in crescita nel weekend tra il 7 e 10 ottobre.

Ma entriamo nel dettaglio con le previsioni di venerdì 3 ottobre 2025: alternanza di sole e nuvole da Nord a Sud con il rischio di piogge isolate su Puglia e nord della Sicilia. Nuvole irregolari nel resto del Paese con le temperature massime in calo su medio Adriatico, Sud e Isole, senza grandi variazioni altrove. Previsti valori al di sotto della norma.

Nella giornata di sabato 4 ottobre 2025 ancora nuvole nelle prime ore del mattino in Puglia, mentre cielo sereno o poco nuvoloso nelle regioni del Centro-Sud e Isole. Al Nord e Toscana nuvolosità diffusa con il rischio di deboli ed isolate piogge. In serata e in particolare durante la notte le piogge si estenderanno al nord ed est della Lombardia e al Triveneto. Ancora in calo le temperature da Nord a Sud.

La tendenza meteo per il weekend e la prossima settimana in Italia

Le previsioni meteo per il weekend confermano l'arrivo della prima perturbazione di ottobre che, dopo un sabato di tregua, colpirà le regioni del Nord con piogge e temporali intensi. Da domenica 5 ottobre 2025 gli effetti della perturbazione si faranno sentire anche nel resto del Paese: dapprima in Emilia Romagna e poi in gran parte delle regioni del Centro. Anche lungo il basso Tirreno, Campania e Calabria non si escludono rovesci e temporali che, a fine giornata, raggiungeranno anche Puglia e Sicilia.

Lo scenario che si profila per l'inizio della prossima settimana delinea un diffuso miglioramento con l’alta pressione che torna protagonista in Italia riportando bel tempo e temperature in salita. La presenza dell’anticiclone proteggerà l’Italia almeno fino a metà settimana con un clima soleggiato e un diffuso aumento delle temperature con valori che sfioreranno anche i 20 e i 25 gradi in gran parte d’Italia. Come sempre continuate a seguirci per maggiori dettagli.

Articoli correlatiVedi tutti
  • Meteo, arriva la prima neve in Abruzzo e sul Gran Sasso
    Clima3 Ottobre 2025

    Meteo, arriva la prima neve in Abruzzo e sul Gran Sasso

    Primi fiocchi di neve in Abruzzo. Campo Imperatore si risveglia sotto i primi fiocchi stagionali.
  • Meteo, ondata di freddo anomalo in Italia con temperature in forte calo
    Clima2 Ottobre 2025

    Meteo, ondata di freddo anomalo in Italia con temperature in forte calo

    Maltempo al Centro-Sud e temperature in calo con valori inferiori alla media del periodo. Le previsioni meteo.
  • La Niña cambia l’autunno: molte più piogge e temporali
    Clima2 Ottobre 2025

    La Niña cambia l’autunno: molte più piogge e temporali

    La Niña si appresta a sconvolgere l’autunno 2025 con più piogge e temporali. Ecco cosa ci attende nel mese di ottobre 2025.
  • Meteo, allerta gialla il 2 ottobre 2025 in Italia: tutte le regioni e zone a rischio
    Clima1 Ottobre 2025

    Meteo, allerta gialla il 2 ottobre 2025 in Italia: tutte le regioni e zone a rischio

    Nuova allerta meteo gialla in Italia per il 2 ottobre 2025 per maltempo e criticità. Le regioni e zone coinvolte.
Ultime newsVedi tutte
Meteo: a inizio settimana ancora forti venti! Il clima si fa via via più mite. La tendenza da lunedì 6 ottobre
Tendenza3 Ottobre 2025
Meteo: a inizio settimana ancora forti venti! Il clima si fa via via più mite. La tendenza da lunedì 6 ottobre
La prossima settimana avrà inizio all'insegna dei forti venti al Sud e in Sicilia. Con il passare dei giorni però l'alta pressione si rinforza.
Nuova perturbazione in arrivo nel weekend: domenica 5 ottobre instabile in molte regioni
Tendenza2 Ottobre 2025
Nuova perturbazione in arrivo nel weekend: domenica 5 ottobre instabile in molte regioni
Un fronte freddo attraverserà rapidamente il Centro-Nord portando piogge in diverse zone. La tendenza meteo
Meteo, weekend a due facce: sabato stabile, nuove piogge in arrivo domenica. Le previsioni dal 4 ottobre
Tendenza1 Ottobre 2025
Meteo, weekend a due facce: sabato stabile, nuove piogge in arrivo domenica. Le previsioni dal 4 ottobre
Dopo la fase di maltempo e aria fredda, per il primo weekend di ottobre si conferma un tempo più tranquillo anche se non mancheranno delle piogge
Mediaset

Ultimo aggiornamento Venerdì 03 Ottobre ore 13:32

Copyright © 1999-2020 RTI S.p.A. Direzione Business Digital - P.Iva 03976881007 - Tutti i diritti riservati.

Rispetto ai contenuti e ai dati personali trasmessi e/o riprodotti è vietata ogni utilizzazione funzionale all'addestramento di sistemi di intelligenza artificiale generativa. È altresì fatto divieto espresso di utilizzare mezzi automatizzati di data scraping.

Per la pubblicità Mediamond S.p.a. RTI spa, Gruppo Mediaset - Sede legale: 00187 Roma Largo del Nazareno 8 - Cap. Soc. € 500.000.007,00 int. vers. - Registro delle Imprese di Roma, C.F.06921720154