Meteo, ancora maltempo in Italia ma torna il sereno nel weekend? Le previsioni

L'Italia è nella morsa del primo freddo complice l'arrivo di correnti fredde che hanno fatto calare drasticamente le temperature. Il clima si è fatto di stampo autunnale, ma nel weekend si delinea un possibile miglioramento. Ecco le previsioni meteo.

Meteo, le previsioni di venerdì 3 e sabato 4 ottobre 2025 in Italia

E' ancora attiva al momento un’intensa corrente settentrionale sul nostro Paese che ha causato un brusco calo dello temperature da Nord a Sud. Intanto gli effetti dell'ultima perturbazione si fanno sentire nelle regioni del Sud, ma ancora per poco visto che nelle prossime ore abbandonerà definitivamente l’Italia. Da sabato 4 ottobre 2025 si delinea un miglioramento ad eccezione delle regioni del Nord e Toscana dove tornano nuvole.

Intanto è in arrivo la perturbazione n.1 di ottobre destinata ad interessare tutta l'Italia tra la fine di sabato 4 e domenica 5 ottobre. Inizialmente le regioni più colpite saranno quelle di Nord-Est, centrali tirreniche e Campania e successivamente il basso Adriatico e il basso Tirreno. Per l’inizio della prossima settimana è previsto il ritorno di un clima più stabile e soleggiato con temperature altalenanti, ma in crescita nel weekend tra il 7 e 10 ottobre.

Ma entriamo nel dettaglio con le previsioni di venerdì 3 ottobre 2025: alternanza di sole e nuvole da Nord a Sud con il rischio di piogge isolate su Puglia e nord della Sicilia. Nuvole irregolari nel resto del Paese con le temperature massime in calo su medio Adriatico, Sud e Isole, senza grandi variazioni altrove. Previsti valori al di sotto della norma.

Nella giornata di sabato 4 ottobre 2025 ancora nuvole nelle prime ore del mattino in Puglia, mentre cielo sereno o poco nuvoloso nelle regioni del Centro-Sud e Isole. Al Nord e Toscana nuvolosità diffusa con il rischio di deboli ed isolate piogge. In serata e in particolare durante la notte le piogge si estenderanno al nord ed est della Lombardia e al Triveneto. Ancora in calo le temperature da Nord a Sud.

La tendenza meteo per il weekend e la prossima settimana in Italia

Le previsioni meteo per il weekend confermano l'arrivo della prima perturbazione di ottobre che, dopo un sabato di tregua, colpirà le regioni del Nord con piogge e temporali intensi. Da domenica 5 ottobre 2025 gli effetti della perturbazione si faranno sentire anche nel resto del Paese: dapprima in Emilia Romagna e poi in gran parte delle regioni del Centro. Anche lungo il basso Tirreno, Campania e Calabria non si escludono rovesci e temporali che, a fine giornata, raggiungeranno anche Puglia e Sicilia.

Lo scenario che si profila per l'inizio della prossima settimana delinea un diffuso miglioramento con l’alta pressione che torna protagonista in Italia riportando bel tempo e temperature in salita. La presenza dell’anticiclone proteggerà l’Italia almeno fino a metà settimana con un clima soleggiato e un diffuso aumento delle temperature con valori che sfioreranno anche i 20 e i 25 gradi in gran parte d’Italia. Come sempre continuate a seguirci per maggiori dettagli.