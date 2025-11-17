Tendenze meteo: freddo in arrivo, ecco le zone più colpite

Nei prossimi giorni l’Italia sarà interessata da un significativo peggioramento delle condizioni meteorologiche, con pioggia diffusa e l’arrivo di aria più fredda. La settimana inizia sotto il segno del maltempo, che coinvolgerà soprattutto le regioni del Centro-Sud, mentre il Nord sperimenterà un netto calo delle temperature, con valori inferiori alla media stagionale.

Meteo, due nuove perturbazioni in arrivo

Le ultime previsioni indicano che, dopo un fine settimana caratterizzato dal passaggio della quarta e della quinta perturbazione di novembre, il nostro Paese dovrà affrontare una situazione atmosferica molto dinamica.

Lunedì 17 novembre, la quinta perturbazione si attenuerà progressivamente sulle zone del Nord-Est e del Centro, dove tuttavia saranno ancora possibili precipitazioni localmente intense, soprattutto sulle Venezie e lungo la fascia tirrenica.

Nel corso della giornata, due nuovi sistemi perturbati raggiungeranno l’Italia. Queste perturbazioni tenderanno a fondersi, generando condizioni di maltempo particolarmente accentuate sulle regioni centro-meridionali e, inizialmente, anche su parte del Nord-Est.

Per la giornata di oggi, lunedì 17 novembre, le temperature resteranno ancora superiori alla media, in particolare al Centro-Sud e sull’alto Adriatico, con massime spesso oltre i 20° e punte di oltre 25 gradi nelle zone più meridionali. Tuttavia, il quadro cambierà rapidamente: tra martedì e mercoledì l’ingresso di aria fredda dietro il fronte perturbato provocherà un sensibile abbassamento termico.

Giovedì 20 novembre le piogge si estenderanno alle regioni centrali e alla Campania, mentre tra venerdì 21 e domenica 23 novembre potrebbero essere coinvolte anche le restanti regioni meridionali e quelle settentrionali. La conclusione della settimana si prospetta particolarmente perturbata, con il rischio di precipitazioni abbondanti e venti in netto rinforzo.

Divario climatico tra Nord e Sud Italia da metà settimana

La seconda parte della settimana vedrà l’arrivo di una nuova ondata di aria fredda di origine artica che interesserà la Penisola iberica e l’Italia, causando un deciso raffreddamento tra Europa settentrionale, centrale e occidentale. Al contrario, sull’Europa sud-orientale continuerà la fase di caldo anomalo.

Questo porterà in Italia una situazione meteorologica molto instabile: clima freddo e quasi invernale al Nord, mentre al Sud e in Sicilia prevarranno correnti più miti di origine sud-occidentale, con temperature primaverili.