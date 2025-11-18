Meteo, allerta gialla il 19 novembre 2025 in Italia: ecco dove

Il Dipartimento della Protezione Civile ha diramato per la giornata di domani, mercoledì 19 novembre 2025, un bollettino di allerta meteo gialla in Italia per maltempo e criticità. Ecco dove.

Maltempo in Italia: dove scatta l'allerta gialla per piogge il 19 novembre 2025

Il maltempo torna protagonista in Italia complice il passaggio di una doppia perturbazione. Nelle prossime ore piogge e temporali nelle regioni del Centro Sud, mentre al Nord è previsto l'arrivo di una massa d'aria fredda di origine artica proveniente dal Nord Europa che farà crollare le temperature.

Nella giornata di mercoledì 19 novembre 2025 piogge e rovesci in diverse regioni dello stivale dove, la Protezione Civile, ha comunicato lo stato di allerta gialla di ordinaria criticità per rischio temporali.

Ecco nel dettaglio le zone e regioni coinvolte nell'allerta meteo gialla per rischio piogge il 19 novembre 2025:

Basilicata ;

; Calabria : Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Meridionale;

: Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Meridionale; Puglia : Salento;

: Salento; Sicilia: Sud-Orientale, versante ionico, Sud-Orientale, versante Stretto di Sicilia.

Meteo, allerta gialla per criticità il 19 novembre 2025 in Italia: le regioni a rischio

Non solo, sempre per mercoledì 19 novembre 2025 scatta anche lo stato di allerta meteo gialla di ordinaria criticità per rischio idraulico in Italia. Il fenomeno è legato alle alluvioni e alle inondazioni provocate dal superamento dei livelli critici di fiumi e torrenti. La situazione rappresenta un possibile rischio per l’incolumità delle persone e per la tutela di abitazioni, attività produttive e patrimonio pubblico. L'allerta gialla per rischio idraulico è stata emessa per il 19 novembre 2025 solo in Calabria nelle zone:

Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Meridionale

Infine da non sottovalutare è anche lo stato di allerta meteo gialla per rischio idrogeologico diramata dalla Protezione Civile per il 19 novembre 2025 nelle regioni e zone: