Meteo, allerta rossa in Lombardia, arancione e gialla l'11 ottobre in altre zone d'Italia: tutte le regioni interessate

Il Dipartimento della Protezione Civile ha diramato per la giornata di domani, venerdì 11 ottobre 2024, un nuovo bollettino di allerte meteo in Italia. Scatta e permane l'allerta rossa in Lombardia, mentre l'allerta arancione e gialla è stata emanata in diverse regioni del Paese. Scopriamo quali.

Maltempo Lombardia, Milano compresa: scatta l'allerta rossa l'11 ottobre 2024

Prosegue la forte ed intensa ondata di maltempo che da giorni sta colpendo il Nord Italia con criticità importanti in diverse regioni tra cui la Lombardia. Nella giornata di venerdì 11 ottobre 2024 scatta un nuovo stato di allerta meteo rossa in Lombardia per rischio idraulico che corrisponde agli effetti indotti sul territorio dal superamento dei livelli idrometrici critici, possibili eventi alluvionali, lungo i corsi d'acqua principali.

Nelle ultime ore massima allerta per i fiumi Seveso e Lambro che si sono ingrossati per le piogge abbondanti degli ultimi giorni. Nel dettaglio la zona a rischio della Lombardia è la Pianura centrale.

Maltempo in Italia: allerta meteo arancione l'11 ottobre. Ecco dove

La Protezione Civile ha emesso per venerdì 11 ottobre 2024 anche uno stato di allerta meteo arancione in diverse regioni d'Italia. L'ondata di maltempo, associata al passaggio dell'ex uragano Kirk, non demorde facendo sentire ancora i suoi effetti lungo tutto lo stivale. Lo stato di allerta arancione per rischio idraulico è stato comunicato nelle regioni e zone:

Lombardia : Alta pianura orientale, Valcamonica, Laghi e Prealpi orientali, Orobie bergamasche;

: Alta pianura orientale, Valcamonica, Laghi e Prealpi orientali, Orobie bergamasche; Trentino Alto Adige : Provincia Autonoma di Trento, Provincia Autonoma di Bolzano;

: Provincia Autonoma di Trento, Provincia Autonoma di Bolzano; Veneto: Basso Brenta-Bacchiglione e Fratta Gorzone, Adige-Garda e monti Lessini, Po, Fissero-Tartaro-Canalbianco e Basso Adige.

Sempre venerdì 11 ottobre scatta l'allerta meteo arancione per rischio idrogeologico in:

Lombardia : Valchiavenna, Media-bassa Valtellina, Valcamonica, Laghi e Prealpi orientali, Lario e Prealpi occidentali, Orobie bergamasche, Alta Valtellina;

: Valchiavenna, Media-bassa Valtellina, Valcamonica, Laghi e Prealpi orientali, Lario e Prealpi occidentali, Orobie bergamasche, Alta Valtellina; Trentino Alto Adige: Provincia Autonoma di Trento

Meteo, ancora maltempo con allerta gialla in Italia: le zone a rischio

Infine il Dipartimento della Protezione Civile ha emesso anche un bollettino di allerta gialla l'11 ottobre 2024 in Italia. Scatta l'allarme maltempo per possibile rischio idraulico in:

Emilia Romagna : Pianura reggiana, Pianura modenese, Costa romagnola, Pianura reggiana di Po, Pianura bolognese, Bassa collina e pianura romagnola;

: Pianura reggiana, Pianura modenese, Costa romagnola, Pianura reggiana di Po, Pianura bolognese, Bassa collina e pianura romagnola; Lombardia : Bassa pianura centro-occidentale, Media-bassa Valtellina, Lario e Prealpi occidentali, Bassa pianura orientale, Bassa pianura centro-orientale, Alta Valtellina, Nodo Idraulico di Milano;

: Bassa pianura centro-occidentale, Media-bassa Valtellina, Lario e Prealpi occidentali, Bassa pianura orientale, Bassa pianura centro-orientale, Alta Valtellina, Nodo Idraulico di Milano; Veneto: Livenza, Lemene e Tagliamento, Alto Brenta-Bacchiglione-Alpone.

Attenzione, da non sottovalutare è anche l'allerta gialla per rischio idrogeologico emanata nelle regioni e zone: