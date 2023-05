Meteo: scatta l'allerta rossa, arancione e gialla il 3 maggio in Italia: tutte le regioni a rischio

Nuovo stato di allerta meteo in Italia. Per la giornata di mercoledì 3 maggio 2023 la Protezione Civile ha emesso un bollettino di allerte meteo di colore rosso, arancione e gialla lungo tutto lo stivale. Ecco tutte le regioni e zone interessate.

Meteo, allerta rossa e arancione in Italia: ecco dove

Il Dipartimento della Protezione Civile ha emesso per la giornata di domani, mercoledì 3 maggio 2023, uno stato di allerta rossa in Italia. Si tratta di un avviso di elevata criticità diramato in caso di fenomeni meteo diffusi, molto intensi e persistenti. A rischio una sola regione: l'Emilia Romagna e le zone Pianura bolognese di Reno e suoi affluenti.

Sempre per mercoledì 3 maggio scatta anche l'allerta meteo arancione per rischio piogge e temporali in Sicilia e nelle zone:Nord-Orientale, versante tirrenico e isole Eolie, Nord-Orientale, versante ionico. Da non sottovalutare poi l'allerta arancione di moderata criticità per rischio idraulico in Emilia Romagna e nelle zone: Pianura modenese di Secchia e Panaro, Collina bolognese, Montagna bolognese, Costa romagnola, Bassa collina e pianura romagnola, Alta collina romagnola, Montagna romagnola. Infine allerta arancione anche per rischio idrogeologico in due regioni:

Emilia Romagna : Montagna emiliana centrale, Collina emiliana centrale, Collina bolognese, Montagna bolognese, Alta collina romagnola, Montagna romagnola;

: Montagna emiliana centrale, Collina emiliana centrale, Collina bolognese, Montagna bolognese, Alta collina romagnola, Montagna romagnola; Sicilia: Nord-Orientale, versante tirrenico e isole Eolie, Nord-Orientale, versante ionico.

Allerta gialla in Italia mercoledì 3 maggio: le regioni interessate

Ma non finisce qui, visto che la Protezione Civile ha emesso anche un bollettino di allerta gialla per mercoledì 3 maggio. Il primo riguarda il rischio di piogge e temporali in 5 regioni. Ecco le zone interessate:

Abruzzo : Marsica, Bacino Alto del Sangro, Bacino del Pescara, Bacino dell'Aterno, Bacino Basso del Sangro, Bacini Tordino Vomano;

: Marsica, Bacino Alto del Sangro, Bacino del Pescara, Bacino dell'Aterno, Bacino Basso del Sangro, Bacini Tordino Vomano; Basilicata ;

; Calabria : Versante Jonico Meridionale, Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Jonico Centro-settentrionale, Versante Jonico Centro-meridionale, Versante Jonico Settentrionale, Versante Tirrenico Meridionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale;

: Versante Jonico Meridionale, Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Jonico Centro-settentrionale, Versante Jonico Centro-meridionale, Versante Jonico Settentrionale, Versante Tirrenico Meridionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale; Molise : Frentani - Sannio - Matese, Litoranea, Alto Volturno - Medio Sangro;

: Frentani - Sannio - Matese, Litoranea, Alto Volturno - Medio Sangro; Sicilia: Nord-Occidentale e isole Egadi e Ustica, Centro-Settentrionale, versante tirrenico.

L'allerta gialla è stata poi diramata anche per rischio idraulico in:

Calabria : Versante Jonico Meridionale, Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Jonico Centro-settentrionale, Versante Jonico Centro-meridionale, Versante Jonico Settentrionale, Versante Tirrenico Meridionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale;

: Versante Jonico Meridionale, Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Jonico Centro-settentrionale, Versante Jonico Centro-meridionale, Versante Jonico Settentrionale, Versante Tirrenico Meridionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale; Emilia Romagna : Costa ferrarese, Pianura ferrarese di Po e Po di volano, Montagna emiliana centrale, Collina emiliana centraleLombardia: Bassa pianura orientale;

: Costa ferrarese, Pianura ferrarese di Po e Po di volano, Montagna emiliana centrale, Collina emiliana centraleLombardia: Bassa pianura orientale; Sicilia: Nord-Orientale, versante tirrenico e isole Eolie, Centro-Settentrionale, versante tirrenico, Nord-Orientale, versante ionico.

Infine, allerta gialla per rischio idrogeologico nelle seguenti regioni e zone: