Meteo, allerta rossa, arancione e gialla 26 settembre: tutte le regioni coinvolte

Allerta meteo domani, lunedì 26 settembre, in Italia. La Protezione Civile ha diramato allerte di colore rossa, gialla e arancione in molte parti del Paese per rischio temporali, ma anche rischio idrogeologico ed idraulico. Ecco tutte le zone interessante dall'emergenza meteo.

Meteo, allerte rossa e arancione in Italia: ecco dove

Domani c’è allerta meteo in buona parte del paese. Per la giornata di lunedì 26 settembre, la Protezione Civile ha emesso un bollettino di allerte meteo di colore rossa e arancione da Nord a Sud. Massimo stato di allerta in Basilicata dove è scattato l'allarme meteo. L'allerta rossa è il livello massimo previsto che si differenzia dalle altre perché sono possibili fenomeni estremi molto pericolosi per l'incolumità delle persone, per i beni e le attività ordinarie.

Dall'allerta rossa della Basilicata si passa allo stato di allerta arancione che interesserà in tutto altre quattro regioni. Ricordiamo che in caso di allerta arancione sono previsti fenomeni più intensi del normale pericolosi sia per l'incolumità delle persone sia per i beni e le attività ordinarie. Ecco le regioni e zone interessate dallo stato di allerta arancione per rischio pioggia:

Calabria : Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale;

: Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale; Molise : Frentani - Sannio - Matese, Litoranea, Alto Volturno - Medio Sangro;

: Frentani - Sannio - Matese, Litoranea, Alto Volturno - Medio Sangro; Puglia: Basso Fortore, Tavoliere - bassi bacini del Candelaro, Cervaro e Carapelle, Gargano e Tremiti, Basso Ofanto, Sub-Appennino Dauno, Puglia Centrale Adriatica, Puglia Centrale Bradanica.



Non solo, l'emergenza meteo riguarda anche il rischio idraulico in Calabria e nelle zone del: versante Tirrenico Settentrionale, versante Tirrenico Centro-settentrionale. Infine possibile rischio idrogeologico in:

Basilicata ;

; Campania : Piana Sele e Alto Cilento, Basso Cilento, Tanagro, Tusciano e Alto Sele, Alta Irpinia e Sannio, Penisola sorrentino-amalfitana, Monti di Sarno e Monti Picentini, Alto Volturno e Matese, Piana campana, Napoli, Isole e Area vesuviana;

: Piana Sele e Alto Cilento, Basso Cilento, Tanagro, Tusciano e Alto Sele, Alta Irpinia e Sannio, Penisola sorrentino-amalfitana, Monti di Sarno e Monti Picentini, Alto Volturno e Matese, Piana campana, Napoli, Isole e Area vesuviana; Molise : Frentani - Sannio - Matese, Litoranea, Alto Volturno - Medio Sangro;

: Frentani - Sannio - Matese, Litoranea, Alto Volturno - Medio Sangro; Puglia: Basso Fortore, Tavoliere - bassi bacini del Candelaro, Cervaro e Carapelle, Gargano e Tremiti, Basso Ofanto, Sub-Appennino Dauno, Puglia Centrale Adriatica, Puglia Centrale Bradanica.

Allerta meteo gialla lunedì 26 settembre: ecco dove

Non solo allerta rossa e arancione, visto che per la giornata di lunedì 26 settembre la Protezione Civile ha diramato uno stato di allerta anche gialla. L'allerta pioggia interesserà molte altre parti del Paese. Ecco tutte le regioni e le zone in dettaglio:

Abruzzo : Marsica, Bacino Alto del Sangro, Bacino del Pescara, Bacino dell'Aterno, Bacino Basso del Sangro, Bacini Tordino Vomano;

: Marsica, Bacino Alto del Sangro, Bacino del Pescara, Bacino dell'Aterno, Bacino Basso del Sangro, Bacini Tordino Vomano; Basilicata ;

; Calabria : Versante Jonico Meridionale, Versante Jonico Centro-settentrionale, Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Jonico Settentrionale, Versante Tirrenico Meridionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale;

: Versante Jonico Meridionale, Versante Jonico Centro-settentrionale, Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Jonico Settentrionale, Versante Tirrenico Meridionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale; Lazio : Aniene, Bacini Costieri Sud, Bacino del Liri, Bacino Medio Tevere, Appennino di Rieti;

: Aniene, Bacini Costieri Sud, Bacino del Liri, Bacino Medio Tevere, Appennino di Rieti; Marche ;

; Puglia : Bacini del Lato e del Lenne, Salento;

: Bacini del Lato e del Lenne, Salento; Sicilia : Nord-Occidentale e isole Egadi e Ustica, Nord-Orientale, versante tirrenico e isole Eolie, Centro-Settentrionale, versante tirrenico, Sud-Orientale, versante Stretto di Sicilia, Centro-Meridionale e isole Pelagie, Sud-Occidentale e isola di Pantelleria, Nord-Orientale, versante ionico, Bacino del Fiume Simeto, Sud-Orientale, versante ionico;

: Nord-Occidentale e isole Egadi e Ustica, Nord-Orientale, versante tirrenico e isole Eolie, Centro-Settentrionale, versante tirrenico, Sud-Orientale, versante Stretto di Sicilia, Centro-Meridionale e isole Pelagie, Sud-Occidentale e isola di Pantelleria, Nord-Orientale, versante ionico, Bacino del Fiume Simeto, Sud-Orientale, versante ionico; Umbria: Chiani - Paglia, Trasimeno - Nestore, Nera - Corno, Chiascio - Topino, Medio Tevere, Alto Tevere.

Domani c’è allerta meteo anche per rischio idraulico in Basilicata, Calabria, Campania, Lazio, Marche, Molise, Puglia e Umbria. Ecco tutte le zone coinvolte:

Basilicata ;

; Calabria : Versante Jonico Meridionale, Versante Jonico Centro-settentrionale, Versante Jonico Centro-meridionale, Versante Jonico Settentrionale, Versante Tirrenico Meridionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale;

: Versante Jonico Meridionale, Versante Jonico Centro-settentrionale, Versante Jonico Centro-meridionale, Versante Jonico Settentrionale, Versante Tirrenico Meridionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale; Campania : Piana Sele e Alto Cilento, Basso Cilento, Tanagro, Tusciano e Alto Sele, Alta Irpinia e Sannio, Penisola sorrentino-amalfitana, Monti di Sarno e Monti Picentini, Alto Volturno e Matese, Piana campana, Napoli, Isole e Area vesuviana;

: Piana Sele e Alto Cilento, Basso Cilento, Tanagro, Tusciano e Alto Sele, Alta Irpinia e Sannio, Penisola sorrentino-amalfitana, Monti di Sarno e Monti Picentini, Alto Volturno e Matese, Piana campana, Napoli, Isole e Area vesuviana; Lazio : Bacini Costieri Sud, Bacino del Liri;

: Bacini Costieri Sud, Bacino del Liri; Marche ;

; Molise : Frentani - Sannio - Matese, Litoranea, Alto Volturno - Medio Sangro;

: Frentani - Sannio - Matese, Litoranea, Alto Volturno - Medio Sangro; Puglia : Basso Fortore, Tavoliere - bassi bacini del Candelaro, Cervaro e Carapelle, Gargano e Tremiti, Basso Ofanto;

: Basso Fortore, Tavoliere - bassi bacini del Candelaro, Cervaro e Carapelle, Gargano e Tremiti, Basso Ofanto; Umbria: Trasimeno - Nestore, Alto Tevere.

Infine la situazione di allerta meteo per lunedì 26 settembre riguarda anche un possibile rischio idrogeologico nelle seguenti regioni e zone: