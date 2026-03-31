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Meteo, triplice allerta rossa, arancione e gialla il 1 aprile 2026 in Italia: ecco dove

La Protezione Civile ha emesso l'allerta rossa, arancione e gialla il 1 aprile 2026 in Italia: tutte le regioni e zone a rischio.
Clima31 Marzo 2026 - ore 20:44 - Redatto da Meteo.it
Clima31 Marzo 2026 - ore 20:44 - Redatto da Meteo.it

Il mese di aprile 2026 inizia con la prima allerta meteo. Il Dipartimento della Protezione Civile ha emesso per la giornata di domani, mercoledì 1 aprile 2026, una triplice allerta meteo rossa, arancione e gialla in gran parte d'Italia. Scopriamo tutte le regioni e zone interessate.

Allerta rossa il 1 aprile 2026 in Italia: le regioni a rischio

Una nuova ondata di maltempo sta interessando gran parte del Paese con fenomeni temporaleschi intensi e violenti accompagnati da forti venti di burrasca e un calo delle temperature. L'inizio del mese di aprile 2026 conferma questa tendenza meteo considerando che la Protezione Civile ha emesso per mercoledì 1 aprile 2026 un bollettino di allerta meteo rossa che indica il livello massimo di criticità per la presenza di fenomeni meteorologici estremi. Sono previsti eventi intensi come alluvioni, frane importanti, rottura di argini e venti di burrasca, che possono causare ingenti danni e interruzioni di servizi essenziali.

L'allerta meteo rossa è stata diffusa per possibile rischio idraulico e idrogeologico il 1 aprile 2026 in una sola regione: l'Abruzzo. Ecco a seguire le zone a rischio:

Bacini Tordino Vomano, Bacino dell'Aterno, Bacino Basso del Sangro.

Allerta arancione in Italia il 1 aprile 2026: le regioni coinvolte

La Protezione Civile ha comunicato per mercoledì 1 aprile 2026 anche un bollettino di allerta meteo arancione che indica una criticità moderata per la presenza di fenomeni meteorologici intensi e diffusi. In caso di allerta meteo arancione sono attesi eventi pericolosi con rischi elevati per la popolazione, inclusi allagamenti diffusi, frane, caduta alberi e danni alle strutture. Lo stato di allerta arancione è stato diffuso per rischio piogge e temporali il 1 aprile 2026 in una sola regione: la Puglia. A seguire tutte le zone coinvolte nello stato di allerta:

Basso Fortore, Basso Ofanto, Gargano e Tremiti, Bacini del Lato e del Lenne, Tavoliere - bassi bacini del Candelaro, Cervaro e Carapelle, Puglia Centrale Adriatica, Sub-Appennino Dauno, Salento, Puglia Centrale Bradanica.

Da non sottovalutare è lo stato di allerta meteo arancione diramato dalla Protezione Civile per rischio idraulico il 1 aprile 2026 nelle seguenti regioni e zone:

  • Abruzzo: Bacini Tordino Vomano, Bacino del Pescara, Bacino Alto del Sangro;
  • Molise: Frentani - Sannio - Matese, Litoranea;
  • Puglia: Basso Fortore, Basso Ofanto, Bacini del Lato e del Lenne, Tavoliere - bassi bacini del Candelaro, Cervaro e Carapelle.

Massima attenzione anche per lo stato d'allerta arancione per rischio idrogeologico diramato in:  

  • Abruzzo: Bacino del Pescara, Bacino Alto del Sangro, Marsica;
  • Molise: Frentani - Sannio - Matese, Alto Volturno - Medio Sangro, Litoranea;
  • Puglia: Basso Fortore, Basso Ofanto, Gargano e Tremiti, Bacini del Lato e del Lenne, Tavoliere - bassi bacini del Candelaro, Cervaro e Carapelle, Puglia Centrale Adriatica, Sub-Appennino Dauno, Salento, Puglia Centrale Bradanica.

Maltempo in Italia: scatta anche l'allerta gialla il 1 aprile 2026

Sempre per mercoledì 1 aprile 2026 la Protezione Civile ha emesso un bollettino di allerta meteo gialla per rischio piogge e temporali nelle regioni e zone:

  • Abruzzo: Bacini Tordino Vomano, Bacino dell'Aterno, Bacino del Pescara, Bacino Alto del Sangro, Marsica, Bacino Basso del Sangro;
  • Basilicata;
  • Calabria: Versante Jonico Settentrionale, Versante Tirrenico Meridionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Jonico Meridionale, Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Jonico Centro-settentrionale;
  • Molise: Frentani - Sannio - Matese, Alto Volturno - Medio Sangro, Litoranea;
  • Sicilia: Centro-Meridionale e isole Pelagie, Sud-Orientale, versante ionico, Bacino del Fiume Simeto, Nord-Orientale, versante ionico, Nord-Orientale, versante tirrenico e isole Eolie, Centro-Settentrionale, versante tirrenico, Nord-Occidentale e isole Egadi e Ustica, Sud-Occidentale e isola di Pantelleria, Sud-Orientale, versante Stretto di Sicilia;
  • Umbria: Chiascio - Topino, Nera - Corno, Alto Tevere.

La Protezione Civile ha comunicato anche uno stato di allerta meteo gialla per rischio idraulico il 1 aprile 2026 in 5 regioni. Si tratta di:  

  • Abruzzo: Marsica;
  • Calabria: Versante Jonico Settentrionale, Versante Tirrenico Meridionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Jonico Meridionale, Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Jonico Centro-settentrionale;
  • Marche;
  • Molise: Alto Volturno - Medio Sangro;
  • Sicilia: Nord-Orientale, versante tirrenico e isole Eolie, Centro-Settentrionale, versante tirrenico, Nord-Occidentale e isole Egadi e Ustica.

Infine da non sottovalutare è anche lo stato di allerta meteo gialla per rischio idrogeologico che corrisponde agli effetti dannosi causati sul territorio da fenomeni legati all'acqua e al suolo, come frane, scivolamenti di terra, crolli di roccia e colate di fango, spesso innescati da eventi meteorologici intensi come piogge torrenziali o lunghi periodi di siccità.

6 le regioni interessate dallo stato di allerta meteo gialla per rischio idrogeologico il 1 aprile 2026:

  • Basilicata;
  • Calabria: Versante Jonico Settentrionale, Versante Tirrenico Meridionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Jonico Meridionale, Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Jonico Centro-settentrionale;
  • Campania: Tusciano e Alto Sele, Alta Irpinia e Sannio, Piana Sele e Alto Cilento, Alto Volturno e Matese, Basso Cilento, Tanagro, Piana campana, Napoli, Isole e Area vesuviana, Penisola sorrentino-amalfitana, Monti di Sarno e Monti Picentini;
  • Lazio: Bacini Costieri Sud, Aniene, Bacino del Liri, Appennino di Rieti;
  • Marche;
  • Sicilia: Centro-Meridionale e isole Pelagie, Sud-Orientale, versante ionico, Bacino del Fiume Simeto, Nord-Orientale, versante ionico, Nord-Orientale, versante tirrenico e isole Eolie, Centro-Settentrionale, versante tirrenico, Nord-Occidentale e isole Egadi e Ustica, Sud-Occidentale e isola di Pantelleria, Sud-Orientale, versante Stretto di Sicilia.
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Ultimo aggiornamento Mercoledì 01 Aprile ore 00:47

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