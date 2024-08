Meteo, allerta gialla per piogge e maltempo l'8 agosto in Italia: le regioni a rischio

L'anticiclone africano non demorde, ma in diverse regioni scatta l'allarme maltempo con uno stato di allerta meteo gialla diramato dal Dipartimento della Protezione Civile per giovedì 8 agosto 2024. Ecco tutte le zone e regioni a rischio.

Maltempo al Nord e Centro-Sud in Italia: scatta l'allerta gialla l'8 agosto

La Protezione Civile ha emesso un bollettino di allerta meteo gialla in Italia per piogge e temporali nella giornata di giovedì 8 agosto 2024. Gli effetti del passaggio di una perturbazione atlantica si sono fatti sentire in diverse parti del paese con il ritorno di piogge e rovesci, anche localmente intensi, che hanno fatto scattare l'allarme maltempo. Anche per giovedì 8 agosto, il Dipartimento della Protezione Civile ha diramato lo stato di allerta gialla di ordinaria criticità per rischio temporali nelle seguenti regioni e zone:

Abruzzo : Bacini Tordino Vomano, Bacino dell'Aterno, Marsica, Bacino del Pescara, Bacino Alto del Sangro;

: Bacini Tordino Vomano, Bacino dell'Aterno, Marsica, Bacino del Pescara, Bacino Alto del Sangro; Basilicata ;

; Calabria : Versante Jonico Centro-settentrionale, Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Meridionale, Versante Jonico Settentrionale, Versante Jonico Meridionale;

: Versante Jonico Centro-settentrionale, Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Meridionale, Versante Jonico Settentrionale, Versante Jonico Meridionale; Molise : Frentani - Sannio - Matese, Alto Volturno - Medio Sangro;

: Frentani - Sannio - Matese, Alto Volturno - Medio Sangro; Puglia : Basso Ofanto, Basso Fortore, Gargano e Tremiti, Tavoliere - bassi bacini del Candelaro, Cervaro e Carapelle, Bacini del Lato e del Lenne, Puglia Centrale Bradanica, Sub-Appennino Dauno;

: Basso Ofanto, Basso Fortore, Gargano e Tremiti, Tavoliere - bassi bacini del Candelaro, Cervaro e Carapelle, Bacini del Lato e del Lenne, Puglia Centrale Bradanica, Sub-Appennino Dauno; Trentino Alto Adige: Provincia Autonoma di Trento.

Allerta meteo in Italia oggi, scatta il rischio idrogeologico

Non solo, sempre giovedì 8 agosto 2024, scatta anche l'allerta gialla di ordinaria criticità per rischio idrogeologico che corrisponde agli effetti indotti sul territorio dal superamento dei livelli idrometrici critici, come possibili eventi alluvionali, lungo i corsi d'acqua principali. Ecco dove scatta l'allerta meteo gialla per rischio idrogeologico: