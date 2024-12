Meteo, allerta gialla nel giorno di Natale: le zone e regioni a rischio il 25 dicembre in Italia

Maltempo e piogge a Natale in Italia. Per la giornata di domani, mercoledì 25 dicembre 2024, scatta l'allerta meteo in diverse regioni del Centro-Sud per il passaggio della perturbazione n.6 del mese. Scopriamo insieme tutte le zone e regioni a rischio.

Maltempo in Italia: scatta l'allerta gialla per piogge a Natale. Ecco dove

Si preannuncia un Natale bagnato in diverse regioni d'Italia. Il Dipartimento della Protezione Civile ha emesso per la giornata di mercoledì 25 dicembre 2024, giorno del Santo Natale, uno stato di allerta meteo gialla per maltempo. Piogge e temporali in diverse regioni del Centro-Sud interessate dal passaggio di una perturbazione atlantica. Ecco tutte le regioni e zone interessate dall'allarme maltempo:

Abruzzo : Bacini Tordino Vomano, Bacino dell'Aterno, Marsica, Bacino del Pescara, Bacino Alto del Sangro, Bacino Basso del Sangro;

: Bacini Tordino Vomano, Bacino dell'Aterno, Marsica, Bacino del Pescara, Bacino Alto del Sangro, Bacino Basso del Sangro; Sicilia: Nord-Orientale, versante tirrenico e isole Eolie, Centro-Settentrionale, versante tirrenico.

Allerta meteo gialla il 25 dicembre 2024 in Italia: le zone a rischio

Non solo, sempre nel giorno di Natale, mercoledì 25 dicembre 2024, scatta lo stato di allerta meteo gialla per rischio idrogeologico in diverse regioni. Il rischio idrogeologico corrisponde agli effetti indotti sul territorio dal superamento dei livelli pluviometrici critici lungo i versanti, dei livelli idrometrici dei corsi d'acqua della la rete idrografica minore e di smaltimento delle acque piovane.

Sono diverse le regioni e zone interessate dall'allerta meteo gialla di ordinaria criticità per rischio idrogeologico. Ecco dove: