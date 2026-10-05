Meteo, allerta gialla per maltempo il 6 ottobre 2026 in Italia: le regioni a rischio

Il Dipartimento della Protezione Civile ha diramato per la giornata di domani, martedì 6 ottobre 2026, lo stato di allerta meteo gialla per maltempo e criticità in diverse regioni d'Italia.

Maltempo in Italia: dove scatta l'allerta gialla per piogge il 6 ottobre 2026

Dopo un weekend di stampo quasi estivo con sole e temperature miti, l'autunno comincia a farsi sentire in Italia con il ritorno di piogge e temporali. Il transito di un sistema perturbato, infatti, interesserà nelle prossime ore alcune regioni d'Italia dove sono previsti fenomeni temporaleschi intensi e violenti tali da richiedere lo stato di allerta meteo.

La Protezione Civile ha emesso per la giornata di domani, martedì 6 ottobre 2026, un bollettino di allerta meteo gialla che indica la possibilità di fenomeni meteorologici intensi ma localizzati, con effetti e danni limitati o temporanei. Attenzione: si tratta del primo livello di attenzione del sistema nazionale gestito dal Dipartimento della Protezione Civile. L'allerta gialla di ordinaria criticità per piogge e temporali scatta il 6 ottobre 2026 nelle seguenti regioni e zone:

Lazio : Bacini Costieri Sud, Bacini di Roma, Bacini Costieri Nord;

: Bacini Costieri Sud, Bacini di Roma, Bacini Costieri Nord; Toscana: Ombrone Gr-Costa, Isole, Fiora e Albegna-Costa e Giglio, Etruria-Costa Sud.

Allerta gialla per rischio idrogeologico il 6 ottobre 2026 in Italia

Non solo, sempre nella giornata di martedì 6 ottobre 2026, scatta anche lo stato di allerta meteo gialla di ordinaria criticità per rischio idrogeologico. Ricordiamo che il rischio idrogeologico corrisponde agli effetti dannosi causati sul territorio da fenomeni legati all'acqua e al suolo, come frane, scivolamenti di terra, crolli di roccia e colate di fango, spesso innescati da eventi meteorologici intensi come piogge torrenziali o lunghi periodi di siccità.

Ecco nel dettaglio le regioni e zone coinvolte nell'allerta meteo gialla per rischio idrogeologico il 6 ottobre 2026: