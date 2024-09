Meteo, scatta l'allerta gialla per maltempo il 4 settembre in Italia: ecco dove

Scatta un nuovo stato di allerta meteo gialla in Italia per la giornata di domani, mercoledì 4 settembre 2024. Una nuova intensa ondata di piogge e temporali sta interessando diverse regioni dove scatta l'allarme maltempo. Ecco tutte le regioni e zone a rischio.

Maltempo dalla Lombardia (Milano compresa) al Piemonte: scatta l'allerta meteo gialla il 4 settembre

Il Dipartimento della Protezione Civile ha diramato un nuovo bollettino di allerta meteo gialla per piogge e temporali in Italia. Il passaggio della prima perturbazione di settembre si fa sentire da Nord a Sud con diverse regioni interessate da una forte ed intensa ondata di maltempo che ha spinto la Protezione Civile a comunicare per mercoledì 4 settembre 2024 lo stato d'allerta meteo gialla per rischio temporali. Ecco tutte le regioni e zone coinvolte dall'allarme piogge:

Abruzzo : Bacino dell'Aterno, Marsica, Bacino Alto del Sangro;

: Bacino dell'Aterno, Marsica, Bacino Alto del Sangro; Basilicata ;

; Calabria : Versante Jonico Centro-settentrionale, Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Meridionale, Versante Jonico Settentrionale, Versante Jonico Meridionale;

: Versante Jonico Centro-settentrionale, Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Meridionale, Versante Jonico Settentrionale, Versante Jonico Meridionale; Campania : Basso Cilento, Alto Volturno e Matese, Piana campana, Napoli, Isole e Area vesuviana, Alta Irpinia e Sannio, Tanagro, Penisola sorrentino-amalfitana, Monti di Sarno e Monti Picentini, Tusciano e Alto Sele, Piana Sele e Alto Cilento;

: Basso Cilento, Alto Volturno e Matese, Piana campana, Napoli, Isole e Area vesuviana, Alta Irpinia e Sannio, Tanagro, Penisola sorrentino-amalfitana, Monti di Sarno e Monti Picentini, Tusciano e Alto Sele, Piana Sele e Alto Cilento; Lombardia : Bassa pianura centro-occidentale, Alta pianura orientale, Pianura centrale, Laghi e Prealpi Varesine, Laghi e Prealpi orientali, Lario e Prealpi occidentali, Orobie bergamasche, Bassa pianura orientale, Bassa pianura centro-orientale, Bassa pianura occidentale, Nodo Idraulico di Milano;

: Bassa pianura centro-occidentale, Alta pianura orientale, Pianura centrale, Laghi e Prealpi Varesine, Laghi e Prealpi orientali, Lario e Prealpi occidentali, Orobie bergamasche, Bassa pianura orientale, Bassa pianura centro-orientale, Bassa pianura occidentale, Nodo Idraulico di Milano; Marche ;

; Molise : Frentani - Sannio - Matese, Alto Volturno - Medio Sangro;

: Frentani - Sannio - Matese, Alto Volturno - Medio Sangro; Umbria: Nera - Corno, Chiascio - Topino, Alto Tevere.

Allerta meteo il 4 settembre in Italia: ecco dove

Sempre mercoledì 4 settembre 2024, il Dipartimento della Protezione Civile ha diramato lo stato di allerta meteo gialla di ordinaria criticità per rischio idraulico. Questa volta l'allarme scatta in una sola regione; si tratta della Calabria e delle seguenti zone:

Versante Jonico Centro-settentrionale, Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Meridionale, Versante Jonico Settentrionale, Versante Jonico Meridionale.

L'allerta meteo gialla per il 4 settembre è stata comunicata anche per rischio idrogeologico che corrisponde agli effetti indotti sul territorio dal superamento dei livelli idrometrici critici, come possibili eventi alluvionali, lungo i corsi d'acqua principali. Ecco le regioni e zone dove scatta l'allarme: