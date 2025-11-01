FacebookInstagramXWhatsApp

Meteo, allerta gialla per maltempo e criticità il 2 novembre 2025: le regioni a rischio

La Protezione Civile ha diramato per domenica 2 novembre 2025 un bollettino di allerta meteo gialla in Italia. Ecco dove.
Clima1 Novembre 2025 - ore 16:29 - Redatto da Meteo.it

Il weekend di Ognissanti nel segno del maltempo in diverse regioni d'Italia colpite dal passaggio della prima perturbazione del mese. Nelle prossime ore sono previsti fenomeni temporaleschi intensi e violenti tali da far scattare l'allerta meteo gialla per maltempo e criticità. Scopriamo le regioni e zone interessate.

Maltempo in Italia: dove scatta l'allerta gialla per piogge il 2 novembre 2025

Il Dipartimento della Protezione Civile ha diramato per la giornata di domani, domenica 2 novembre 2025, uno stato di allerta meteo gialla per il rischio di piogge e temporali. Lo stato di allerta meteo gialla indica un'ordinaria criticità a livello locale per la presenza di fenomeni meteorologici o idrogeologici potenzialmente pericolosi. Attenzione: non va sottovalutata, anche se non segnala un rischio elevato, e richiede di prestare attenzione e adottare comportamenti prudenti.

Nel dettaglio domenica 2 novembre 2025 scatta l'allerta meteo gialla per rischio piogge e temporali in diverse regioni d'Italia. Ecco dove:

  • Liguria: Bacini Liguri Padani di Levante, Bacini Liguri Marittimi di Centro, Bacini Liguri Marittimi di Levante;
  • Toscana: Serchio-Garfagnana-Lima, Lunigiana, Versilia.

Meteo Italia, allerta gialla per rischio idrogeologico il 2 novembre: ecco dove

Non solo, sempre per domenica 2 novembre 2025 la Protezione Civile ha comunicato un bollettino di allerta meteo gialla di ordinaria criticità per rischio idrogeologico che corrisponde agli effetti dannosi causati sul territorio da fenomeni legati all'acqua e al suolo, come frane, scivolamenti di terra, crolli di roccia e colate di fango, spesso innescati da eventi meteorologici intensi come piogge torrenziali o lunghi periodi di siccità.

Le regioni e zone interessate dallo stato di allerta gialla per rischio idrogeologico il 2 novembre 2025:

  • Emilia Romagna: Montagna emiliana centrale, Alta collina piacentino-parmense, Montagna bolognese;
  • Toscana: Valdarno Inf., Serchio-Garfagnana-Lima, Serchio-Costa, Arno-Costa, Bisenzio e Ombrone Pt, Lunigiana, Reno, Serchio-Lucca, Versilia;
  • Veneto: Alto Brenta-Bacchiglione-Alpone, Piave pedemontano.
