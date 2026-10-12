Meteo, avviso di allerta gialla per maltempo il 13 ottobre in Italia: ecco dove

Il Dipartimento della Protezione Civile ha emesso per la giornata di domani, martedì 13 ottobre 2026, un nuovo bollettino di allerta meteo gialla per rischio piogge e criticità in Italia.

Maltempo in Italia, dove scatta l'allerta gialla per piogge il 13 ottobre 2026

Si preannuncia un martedì 13 ottobre 2026 bagnato in diverse regioni d'Italia. Gli effetti della perturbazione n.3 di ottobre continuano a farsi sentire in gran parte delle regioni del Centro-Sud interessate da fenomeni temporaleschi intensi e violenti tali da far scattare l'allerta meteo gialla. Nelle prossime ore, infatti, sono attesi eventi meteorologici estremi e violenti tali che la Protezione Civile ha emesso un bollettino di allerta meteo gialla per rischio piogge e temporali.

A seguire tutte le regioni e zone coinvolte nell'allerta meteo gialla per rischio temporali il 13 ottobre 2026 in Italia:

Calabria : Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Meridionale, Versante Jonico Settentrionale, Versante Jonico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Jonico Meridionale;

: Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Meridionale, Versante Jonico Settentrionale, Versante Jonico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Jonico Meridionale; Molise : Litoranea;

: Litoranea; Puglia : Tavoliere - bassi bacini del Candelaro, Cervaro e Carapelle, Gargano e Tremiti, Salento, Bacini del Lato e del Lenne, Basso Fortore, Puglia Centrale Bradanica, Basso Ofanto, Sub-Appennino Dauno, Puglia Centrale Adriatica;

: Tavoliere - bassi bacini del Candelaro, Cervaro e Carapelle, Gargano e Tremiti, Salento, Bacini del Lato e del Lenne, Basso Fortore, Puglia Centrale Bradanica, Basso Ofanto, Sub-Appennino Dauno, Puglia Centrale Adriatica; Sicilia: Nord-Orientale, versante ionico, Nord-Orientale, versante tirrenico e isole Eolie.

Allerta meteo gialla il 13 ottobre 2026: le regioni a rischio

Due sono le regioni interessate dall'allerta meteo gialla per rischio idraulico il 13 ottobre 2026. Nelle prossime ore, il Dipartimento della Protezione Civile ha emesso un bollettino di allerta meteo gialla per rischio idraulico che indica la probabilità di possibili allagamenti e inondazioni quando l'acqua dei corsi d'acqua principali (fiumi, torrenti) o dei sistemi artificiali supera i livelli idrometrici critici a causa di piogge intense e prolungate.

Ecco le regioni e zone a rischio allerta meteo gialla per rischio idraulico il 13 ottobre 2026:

Calabria : Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Meridionale, Versante Jonico Settentrionale, Versante Jonico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Jonico Meridionale;

: Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Meridionale, Versante Jonico Settentrionale, Versante Jonico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Jonico Meridionale; Sicilia: Nord-Orientale, versante ionico, Nord-Orientale, versante tirrenico e isole Eolie.

Infine non è sottovalutare lo stato d'allerta meteo gialla per rischio idrogeologico che, martedì 13 ottobre 2026, scatta in: