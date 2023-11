Meteo, scatta l'allerta gialla in Italia per l'11 novembre. Le zone a rischio piogge e maltempo

Si preannuncia un weekend all'insegna del maltempo in Italia. Per la giornata di sabato 11 novembre 2023, il Dipartimento della Protezione Civile ha diramato un nuovo stato di allerta meteo gialla per rischio piogge in diverse regioni. Ecco tutte le regioni e zone coinvolte.

Allarme maltempo in Italia per piogge e temporali: scatta l'allerta gialla

Tornano le piogge in Italia sulla scia del passaggio della perturbazione n.5 di novembre che fa registrare criticità ambientali e una nuova ondata di maltempo da Nord a Sud. Per la giornata di sabato 11 novembre 2023, la Protezione Civile ha emesso un bollettino di allerta gialla per rischio piogge e temporali in tre regioni. L'ondata di maltempo prevista nelle prossime ore è diretta principalmente nelle regioni del Sud con il rischio piogge e rovesci, anche localmente intensi, diramato in:

Basilicata ;

; Calabria : Versante Jonico Centro-settentrionale, Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Jonico Settentrionale;

: Versante Jonico Centro-settentrionale, Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Jonico Settentrionale; Puglia: Salento.

Meteo, allerta per rischio idraulico e idrogeologico in Italia: ecco dove

Scatta l'allerta meteo per la giornata di sabato 11 novembre 2023. La Protezione Civile ha comunicato uno stato di allerta meteo gialla per possibile rischio idraulico nella regione Toscana nelle zone di Bisenzio e Ombrone Pt. Dopo la terribile alluvione dei giorni scorsi, la Regione è ancora alle prese con una nuova ondata di piogge e rovesci che potrebbe causare problematiche di superamento dei livelli idrometrici critici con possibili eventi alluvionali lungo i corsi d'acqua principali.

Non solo sabato 11 novembre 2023 attenzione anche all'allerta gialla per rischio idrogeologico diramata nelle regioni e zone: