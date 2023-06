Meteo, nuovo stato di allerta gialla in Italia per il 7 giugno per rischio piogge e maltempo: ecco dove

Allerta gialla in Italia per mercoledì 7 giugno 2023. Prosegue l'ondata di maltempo nel nostro paese alle prese con piogge, rovesci e fenomeni temporaleschi da Nord a Sud. Il Dipartimento della Protezione Civile, infatti, ha emesso un bollettino di allerta gialla per la giornata di domani, mercoledì 7 giugno 2023, in diverse regioni e zone del paese. Ecco dove.

Maltempo in Italia: scatta allerta gialla per rischio piogge il 7 giugno 2023

Non c'è tregua all'ondata di maltempo in Italia. Da settimane, oramai, scatta l'allerta meteo per condizioni climatiche instabili e variabili. Nella giornata di mercoledì 7 giugno 2023 la Protezione Civile ha emesso uno stato di allerta gialla per rischio piogge lungo tutto lo stivale. Ecco le zone e regioni a rischio:

Abruzzo : Bacino dell'Aterno, Marsica, Bacino Alto del Sangro;

: Bacino dell'Aterno, Marsica, Bacino Alto del Sangro; Basilicata ;

; Calabria : Versante Jonico Centro-settentrionale, Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Meridionale, Versante Jonico Settentrionale, Versante Jonico Meridionale;

Marche ;

: Frentani - Sannio - Matese, Alto Volturno - Medio Sangro, Litoranea; Puglia : Basso Ofanto, Basso Fortore, Gargano e Tremiti, Tavoliere - bassi bacini del Candelaro, Cervaro e Carapelle, Bacini del Lato e del Lenne, Puglia Centrale Adriatica, Salento, Puglia Centrale Bradanica, Sub-Appennino Dauno;

: Nord-Orientale, versante tirrenico e isole Eolie, Centro-Settentrionale, versante tirrenico, Bacino del Fiume Simeto, Nord-Orientale, versante ionico; Umbria: Nera - Corno, Chiascio - Topino, Alto Tevere.

Allerta meteo in Italia il 7 giugno per rischio idraulico e idrogeologico: ecco dove

L'allerta meteo gialla diramata dalla Protezione Civile per mercoledì 7 giugno 2023 riguarda anche il possibile rischio idraulico. L'allarme meteo è stato comunicato per le seguenti regioni e zone:

Calabria : Versante Jonico Centro-settentrionale, Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Meridionale, Versante Jonico Settentrionale, Versante Jonico Meridionale;

Non solo, lo stato di allerta gialla è stato emesso anche possibile rischio idrogeologico in 5 regioni dello stivale. Ecco dove: