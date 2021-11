L'ondata di maltempo non dà tregua all'Italia. In queste ore il Dipartimento di Protezione civile ha diramato un nuovo avviso di allerta meteo gialla per diverse Regioni del nostro Paese per la giornata di giovedì 18 novembre 2021.

Allerta meteo gialla in Italia: temporali, rischio idraulico e idrogeologico in diverse Regioni

E' allerta meteo in diverse Regioni dell'Italia per la giornata di giovedì 18 novembre 2021. Il maltempo, che da diversi giorni ha colpito il nostro Paese, ha le ore contate. Nei prossimi giorni, infatti, il vortice di bassa pressione che ha causato questa forte ondata di maltempo su tutta la penisola dovrebbe allontanarsi regalandoci così qualche giorno di tregua. Nonostante ciò, è notizia di queste ore che il Dipartimento di Protezione civile ha emesso un avviso di allerta meteo di colore giallo per giovedì 18 novembre.

Il Dipartimento di Protezione civile ha diramato un allerta gialla con possibili rischi: idraulico, temporali e idrogeologico in diversi settori delle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Marche e Puglia. Nessun allerta, invece, per la Regione Sicilia che nelle ultime ore è stata letteralmente colpita da un'ondata di maltempo senza precedenti con trombe d'aria e trombe marine, grandinate, nubifragi e perfino tornado. Per quanto concerne la Regione Sicilia il dipartimento della Protezione Civile ha diramato ugualmente un avviso meteo-idrogeologico valido per la giornata di giovedì 18 novembre dalle ore 00:00 alle ore 24:00 con generica vigilanza: ZONA A Nord-Orientale, versante tirrenico e isole Eolie, ZONA B Centro-Settentrionale, versante tirrenico, ZONA C Nord-Occidentale e isole Egadi e Ustica, ZONA D Sud-Occidentale e isola di Pantelleria, ZONA E Centro-Meridionale e isole Pelagie, ZONA F Sud-Orientale, versante Stretto di Sicilia, ZONA G Sud-Orientale, versante ionico, ZONA H Bacino del Fiume Simeto e ZONA I Nord-Orientale, versante ionico.

Allerta Meteo gialla Abruzzo, Basilicata, Calabria, Marche e Puglia: il bollettino della Protezione civile

Il sito della Protezione Civile ha pubblicato il bollettino di criticità per la giornata di domani, giovedì 18 novembre 2021 per le Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Marche e Puglia. Al momento non ci sono ordinanze da parte dei sindaci circa la possibile chiusura delle scuole. Vediamo nel dettaglio il bollettino di criticità suddiviso in base ai rischi: idraulico, temporali e idrogeologico.

Ordinaria criticità per rischio idraulico:

Basilicata.

Calabria: Versante Jonico Centro-settentrionale, Versante Jonico Settentrionale

Ordinaria criticità per rischio temporali:

Basilicata.

Calabria: Versante Jonico Centro-settentrionale, Versante Jonico Settentrionale

Puglia: Basso Ofanto, Puglia Centrale Adriatica, Bacini del Lato e del Lenne, Puglia Centrale Bradanica, Salento

Ordinaria criticità per rischio idrogeologico:

Abruzzo: Bacino del Pescara, Bacini Tordino Vomano

Basilicata.

Calabria: Versante Jonico Centro-settentrionale, Versante Jonico Settentrionale

Marche.

Puglia: Basso Ofanto, Puglia Centrale Adriatica, Bacini del Lato e del Lenne, Puglia Centrale Bradanica, Salento.

Infine stando alle previsioni meteo per la giornata di domani, giovedì 18 novembre 2021, al Nord avremo un cielo parzialmente nuvoloso. Nelle regioni adriatiche e centro-meridionali, invece, le previsioni parlano di tempo ancora instabile. Al Sud sono previste ancora piogge.