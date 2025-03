Meteo, allerta gialla il 13 marzo 2025 per maltempo e criticità in Italia. Ecco dove

Il Dipartimento della Protezione Civile ha diramato per la giornata di domani, giovedì 13 marzo 2025, un nuovo bollettino di allerta meteo gialla in Italia. L'ondata di maltempo degli ultimi giorni è destinata a proseguire anche nei prossimi giorni per via del passaggio di tre perturbazioni. Ecco tutte le regioni e le zone interessate dall'allerta maltempo.

Maltempo in Italia: scatta l'allerta gialla per piogge il 13 marzo 2025

Piogge e temporali in buona parte del Paese complice l'arrivo della perturbazione n.5 del mese che ha fatto sentire i suoi effetti lungo tutto lo stivale. La Protezione Civile ha comunicato per la giornata di giovedì 13 marzo 2025 un bollettino di allerta meteo gialla di ordinaria criticità per rischio temporali in diverse regioni. Ecco tutte le zone coinvolte:

Basilicata :

: Campania : Basso Cilento, Alto Volturno e Matese, Piana campana, Napoli, Isole e Area vesuviana, Penisola sorrentino-amalfitana, Monti di Sarno e Monti Picentini, Tusciano e Alto Sele, Piana Sele e Alto Cilento;

: Basso Cilento, Alto Volturno e Matese, Piana campana, Napoli, Isole e Area vesuviana, Penisola sorrentino-amalfitana, Monti di Sarno e Monti Picentini, Tusciano e Alto Sele, Piana Sele e Alto Cilento; Molise : Alto Volturno - Medio Sangro;

: Alto Volturno - Medio Sangro; Toscana : Etruria, Ombrone Gr-Costa, Arno-Costa, Etruria-Costa Nord, Etruria-Costa Sud, Isole, Fiora e Albegna-Costa e Giglio;

: Etruria, Ombrone Gr-Costa, Arno-Costa, Etruria-Costa Nord, Etruria-Costa Sud, Isole, Fiora e Albegna-Costa e Giglio; Umbria: Chiani - Paglia, Nera - Corno, Trasimeno - Nestore, Chiascio - Topino, Medio Tevere, Alto Tevere.

Allerta per rischio idraulico e idrogeologico il 13 marzo in Italia: le regioni a rischio

Non solo, sempre giovedì 13 marzo 2025 scatta anche l'allerta meteo gialla per rischio idraulico in 3 regioni d'Italia. Ecco dove:

Emilia Romagna : Montagna emiliana centrale, Pianura reggiana, Pianura modenese, Pianura reggiana di Po, Collina emiliana centrale, Pianura bolognese, Montagna bolognese, Collina bolognese, Alta collina romagnola, Montagna romagnola;

: Montagna emiliana centrale, Pianura reggiana, Pianura modenese, Pianura reggiana di Po, Collina emiliana centrale, Pianura bolognese, Montagna bolognese, Collina bolognese, Alta collina romagnola, Montagna romagnola; Lazio : Bacini di Roma, Bacini Costieri Nord, Bacino del Liri, Bacini Costieri Sud, Aniene;

: Bacini di Roma, Bacini Costieri Nord, Bacino del Liri, Bacini Costieri Sud, Aniene; Toscana: Bisenzio e Ombrone Pt.

Infine da non sottovalutare è anche lo stato di allerta meteo gialla di rischio idrogeologico che corrisponde agli effetti indotti sul territorio dal superamento dei livelli pluviometrici critici lungo i versanti, dei livelli idrometrici dei corsi d'acqua della la rete idrografica minore e di smaltimento delle acque piovane. Ecco tutte le regioni e zone interessate: