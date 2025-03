Meteo, previsioni: che tempo farà nella seconda parte della settimana?

L'Italia è nel maltempo complice l'arrivo di tre perturbazioni previste entro il fine settimana, con nuove allerte meteo. La prima, la n.5 del mese, è già arrivata in buona parte delle regioni portando piogge e temporali anche intensi, mentre al Sud prosegue un'anomala ondata di caldo.

Maltempo in Italia: nuove piogge e temporali

Sono tre le perturbazioni attese in questi giorni in Italia: la numero 5 è giunta da mercoledì 12 marzo interessando buona parte delle regioni del Centro-Nord, mentre la numero 6 è in arrivo tra tra giovedì 13 sera e venerdì 14 marzo. Infine la numero 7 è prevista nel weekend, tra sabato 15 e domenica 16 marzo. Si tratta di una fase climatica instabile e variabile destinata a durare per almeno 5-6 giorni con un clima anomalo tra Nord e Sud.

Tra le regioni maggiormente colpite dalle perturbazioni ci sono Umbria e Sardegna, ma entro domenica anche nei settori prealpini del Nord e della Toscana sono previsti tra i 100 e i 150 mm di pioggia, ovvero l’equivalente di quella attesa in 2 mesi primaverili. Non solo, previste anche nevicate con accumuli anche di un metro, ma a quote superiori tra i 1500-2000 metri. Al Sud, invece, caldo e solego con temperature quasi estive.

Ma entriamo nel dettaglio con le previsioni di mercoledì 12 marzo: schiarite nelle prime ore del mattino lungo il medio Adriatico, Sud e Sicilia. Nel resto del Paese cielo molto nuvoloso o coperto, mentre si registra una pausa dalle piogge in Piemonte e Liguria. Temporali, anche intensi, in Lombardia, Triveneto, Emilia Romagna, nelle regioni centrali tirreniche e in Umbria, mentre neve sulle Alpi centro orientali da 1400 metri. Piogge anche in Sardegna che si faranno sentire anche in Toscana, Lazio, Campania. Stabili le temperature.

Nella giornata di giovedì 13 marzo è previsto un parziale miglioramento anche se in tutto il Paese permane una nuvolosità irregolare con alternanza di schiarite e piogge che si faranno forti ed insistenti in Liguria, Lombardia, Trivenete e Sardegna. Ancora neve sulle Alpi, ma intorno ai 1400-1600 metri.

Meteo, la tendenza dei prossimi giorni in vista del weekend

Che tempo farà nel terzo fine settimana di marzo? La tendenza meteo in vista del weekend del 15 e 16 marzo delinea l'arrivo di una nuova perturbazione con piogge e temporali forti che interesseranno le regioni del Centro-Nord, ma anche la Sardegna. Ancora neve lungo l'arco alpino.

Le regioni del Sud saranno ancora una volta escluse dalla perturbazione con bel tempo soleggiato e temperature miti con valori che possono toccare i 25° in Sicilia. Al Nord clima più freddo con temperature ancora contenute. Ancora incerta la tendenza meteo per la prossima settimana anche se si delinea un possibile rinforzo dell'alta pressione con il ritorno di un clima stabile e soleggiato. Come sempre continuate a seguirci per ulteriori aggiornamenti.