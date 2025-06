Meteo, allerta gialla il 6 giugno 2025 in Lombardia per maltempo e criticità

Prosegue l'ondata di maltempo nelle regioni del Nord Italia. Il Dipartimento della Protezione Civile ha emesso per la giornata di domani, venerdì 6 giugno 2025, un nuovo bollettino di allerta meteo gialla. A rischio la regione Lombardia.

Maltempo in Lombardia: allerta gialla il 6 giugno 2025

Si preannuncia un venerdì climaticamente "nero" in Lombardia! Il passaggio della perturbazione n.2 del mese di giugno continua a farsi sentire in buona parte del Nord Italia alle prese con fenomeni temporaleschi intensi che hanno fatto scattare anche diverse allerte meteo. Nella giornata di venerdì 6 giugno 2025 la Protezione Civile ha comunicato una nuova allerta meteo gialla di ordinaria criticità per rischio idrogeologico. Ricordiamo che il rischio idrogeologico corrisponde agli effetti indotti sul territorio dal superamento dei livelli pluviometrici critici lungo i versanti, dei livelli idrometrici dei corsi d'acqua della la rete idrografica minore e di smaltimento delle acque piovane. Lo stato di allerta meteo gialla di ordinaria criticità per rischio idrogeologico è stata emessa nella giornata di venerdì 6 giugno 2025 per rischio idrogeolocio in una sola regione d'Italia. Si tratta della Lombardia e nello specifico ecco le zone a rischio: Valchiavenna, Lario e Prealpi occidentali.

Meteo Lombardia, Lago di Como supera soglia di esondazione

Intanto in Lombardia il Lago di Como ha superato la soglia di esondazione di 120 cm stando agli ultimi rivelamenti effettuati nella giornata di giovedì 5 giugno. La situazione è costantemente sotto controllo dopo che nelle scorse ore le forti piogge hanno visto l'acqua invadere piazza Cavour con una serie di disagi.