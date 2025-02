Meteo, allerta gialla il 4 febbraio in Italia: tutte le regioni coinvolte

Il Dipartimento della Protezione Civile ha comunicato per la giornata di martedì 4 febbraio 2025, un nuovo bollettino di allerta meteo gialla in Italia. Ecco tutte le regioni e zone a rischio.

Maltempo in Italia: scatta l'allerta gialla per piogge il 4 febbraio 2025

Nuova ondata di maltempo nelle regioni del Sud interessate ancora dagli effetti della prima perturbazione del mese di febbraio. Nella giornata di martedì 4 febbraio 2025 scatta l'allerta meteo gialla per rischio piogge e temporali in diverse regioni dello stivale. Ecco nel dettaglio tutte le zone a rischio:

Calabria : Versante Jonico Centro-settentrionale, Versante Jonico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Meridionale, Versante Jonico Meridionale;

: Versante Jonico Centro-settentrionale, Versante Jonico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Meridionale, Versante Jonico Meridionale; Sicilia: Nord-Orientale, versante tirrenico e isole Eolie, Nord-Orientale, versante ionico.

Allerta gialla il 4 febbraio 2025: le regioni interessate

Non solo, sempre martedì 4 febbraio 2025 scatta anche lo stato di allerta meteo gialla per rischio idraulico nel nostro Paese. Ricordiamo che il rischio idraulico corrisponde agli effetti indotti sul territorio dal superamento dei livelli idrometrici critici, come possibili eventi alluvionali, lungo i corsi d'acqua principali. Ecco nel dettaglio le regioni interessate dall'allarme maltempo:

: Versante Jonico Centro-settentrionale, Versante Jonico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Meridionale, Versante Jonico Meridionale; Puglia: Basso Fortore, Tavoliere - bassi bacini del Candelaro, Cervaro e Carapelle.

Infine da non sottovalutare è anche lo stato d'allerta meteo gialla per rischio idrogeologico diramata in: