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Meteo, allerta gialla il 31 marzo 2026 in Italia: ecco dove

Nuovo stato di allerta meteo gialla il 31 marzo 2026 in Italia per maltempo e criticità. Scopriamo tutte le regioni e zone a rischio.
Clima30 Marzo 2026 - ore 20:35 - Redatto da Meteo.it
Clima30 Marzo 2026 - ore 20:35 - Redatto da Meteo.it

Il Dipartimento della Protezione Civile ha diramato per la giornata di domani, martedì 31 marzo 2026, un nuovo bollettino di allerta meteo gialla per maltempo e criticità. Scopriamo tutte le regioni interessate.

Maltempo in Italia: scatta l'allerta gialla per piogge il 31 marzo 2026

Il mese di marzo 2026 si conclude con una nuova ondata di maltempo sulla scia del transito della perturbazione n.11 del mese che ha riportato piogge e temporali lungo tutto lo stivale. La Protezione Civile ha comunicato per martedì 31 marzo 2026 un bollettino di allerta meteo gialla per piogge e temporali in diverse regioni. Nelle prossime ore, infatti, sono previsti fenomeni temporaleschi intensi e violenti tali da richiedere la massima attenzione.

Ecco nel dettaglio tutte le zone e regioni a rischio allerta gialla il 31 marzo 2026 per piogge e temporali:

  • Calabria: Versante Jonico Settentrionale, Versante Tirrenico Meridionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Jonico Meridionale, Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Jonico Centro-settentrionale;
  • Campania: Tusciano e Alto Sele, Piana Sele e Alto Cilento, Basso Cilento, Penisola sorrentino-amalfitana, Monti di Sarno e Monti Picentini;
  • Molise: Frentani - Sannio - Matese, Alto Volturno - Medio Sangro, Litoranea;
  • Sicilia: Nord-Orientale, versante ionico, Nord-Orientale, versante tirrenico e isole Eolie, Centro-Settentrionale, versante tirrenico, Nord-Occidentale e isole Egadi e Ustica, Sud-Occidentale e isola di Pantelleria.

Allerta gialla per criticità il 31 marzo 2026 in Italia: le regioni a rischio

Non solo, sempre per martedì 31 marzo 2026 scatta anche l'allerta gialla per rischio idraulico che indica la probabilità che il superamento dei livelli critici dei corsi d'acqua principali, come fiumi, possa causare allagamenti ed esondazioni, con conseguenti danni a persone, beni e infrastrutture. È legato a fenomeni alluvionali, spesso prevedibili, derivanti da piogge intense o prolungate, e si distingue dal rischio idrogeologico.

Ecco le regioni e zone coinvolte nello stato di allerta meteo gialla per rischio idraulico il 31 marzo 2026:

  • Abruzzo: Bacini Tordino Vomano, Bacino dell'Aterno, Bacino del Pescara, Bacino Alto del Sangro, Marsica, Bacino Basso del Sangro;
  • Calabria: Versante Jonico Settentrionale, Versante Tirrenico Meridionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Jonico Meridionale, Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Jonico Centro-settentrionale;
  • Molise: Frentani - Sannio - Matese, Litoranea.

Infine da non sottovalutare è anche lo stato di allerta meteo gialla per possibile rischio idrogeologico diramata il 31 marzo 2026 nelle seguenti regioni e zone:

  • Abruzzo: Bacini Tordino Vomano, Bacino dell'Aterno, Bacino del Pescara, Bacino Alto del Sangro, Marsica, Bacino Basso del Sangro;
  • Calabria: Versante Jonico Settentrionale, Versante Tirrenico Meridionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Jonico Meridionale, Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Jonico Centro-settentrionale;
  • Molise: Frentani - Sannio - Matese, Alto Volturno - Medio Sangro, Litoranea;
  • Puglia: Basso Fortore, Basso Ofanto, Gargano e Tremiti, Bacini del Lato e del Lenne, Tavoliere - bassi bacini del Candelaro, Cervaro e Carapelle, Puglia Centrale Adriatica, Sub-Appennino Dauno, Salento, Puglia Centrale Bradanica;
  • Sicilia: Nord-Orientale, versante ionico, Nord-Orientale, versante tirrenico e isole Eolie, Centro-Settentrionale, versante tirrenico, Nord-Occidentale e isole Egadi e Ustica, Sud-Occidentale e isola di Pantelleria.
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Ultimo aggiornamento Lunedì 30 Marzo ore 21:08

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