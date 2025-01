Meteo, allerta gialla il 30 gennaio in Italia: le regioni a rischio maltempo

Non si placa l'ondata di maltempo che da giorni sta interessando l'Italia colpita da un via vai di perturbazioni che hanno fatto registrare danni e disagi in diverse parti della penisola. Anche per la giornata di domani, giovedì 30 gennaio 2025, il Dipartimento della Protezione Civile ha comunicato un bollettino di allerta meteo gialla per rischio piogge e criticità. Scopriamo tutte le regioni e zone interessate.

Maltempo in Italia: allerta gialla per piogge e temporali il 30 gennaio 2025

Scatta l'allerta gialla per piogge e temporali in Italia. Nella giornata di giovedì 30 gennaio 2025 occhi puntati su diverse regioni colpite da fenomeni temporaleschi intensi e pericolosi tali da far diramare dalla Protezione Civile un allarme maltempo. Lo stato di allerta gialla di ordinaria criticità per rischio piogge e temporali è stato emesso per 3 regioni del Sud Italia. Ecco nel dettaglio le regioni e zone interessate:

Calabria : Versante Tirrenico Meridionale, Versante Jonico Meridionale;

: Versante Tirrenico Meridionale, Versante Jonico Meridionale; Puglia : Salento;

: Salento; Sicilia: Nord-Orientale, versante tirrenico e isole Eolie

Allerta per criticità il 30 gennaio 2025 in Italia: ecco dove

Il maltempo che ha colpito l'Italia negli ultimi giorni ha fatto registrare una serie di danni e disagi in diverse regioni. Dall'Emilia Romagna alla Liguria fino alla Toscana, nelle ultime ore le piogge torrenziali hanno causato l'innalzamento dei livelli idrici di fiumi e torrenti con esondazioni che hanno interessato la città di Bologna e Firenze. Danni e disagi alla circolazione con il traffico treni e autostradale in tilt. Anche nella giornata di giovedì 30 gennaio 2025 la Protezione Civile ha emesso uno stato di allerta gialla per rischio idraulico che ricordiamo corrisponde agli effetti indotti sul territorio dal superamento dei livelli idrometrici critici, come possibili eventi alluvionali, lungo i corsi d'acqua principali. Tra le regioni osservate speciali ci sono:

: Versante Tirrenico Meridionale, Versante Jonico Meridionale; Emilia Romagna: Pianura modenese, Pianura bolognese.

Infine da non sottovalutare, sempre per giovedì 30 gennaio 2025, è lo stato di allerta meteo gialla di ordinaria criticità per rischio idrogeologico che corrisponde agli effetti indotti sul territorio dal superamento dei livelli pluviometrici critici lungo i versanti, dei livelli idrometrici dei corsi d'acqua della la rete idrografica minore e di smaltimento delle acque piovane. Ecco le regioni e zone interessate: