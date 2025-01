Maltempo in Italia: forti disagi per vento e pioggia, la situazione nelle ultime 24 ore

L'Italia ha dovuto fare i conti con una forte ondata di maltempo causata dal passaggio di una doppia perturbazione atlantica che ha fatto sentire i suoi effetti in diverse regioni. Maltempo dalla Liguria alla Toscana fino all'Emilia Romagna e Lombardia con esondazioni e disagi che hanno immobilizzato anche alcune città.

Maltempo in Liguria nelle ultime 24h

Una forte ondata di piogge ha colpito il Centro-Nord dell'Italia nelle ultime 24h. Diverse le regioni colpite dal maltempo, a cominciare dalla Liguria fino all'Emilia Romagna, Toscana e Lombardia con una serie di disagi nella circolazione e nei trasporti per l'esondazione di alcuni fiumi e torrenti.

Sin dalle prime ore del mattino di martedì 28 gennaio 2025 si sono registrati fenomeni temporaleschi intensi e violenti nelle regioni del Centro-Nord con piogge torrenziali accompagnate da fortissime raffiche di vento che hanno causato anche frane. Disagi anche alla circolazione per esondazioni e innalzamento dei livelli idrici che hanno mandato in tilt tutto il settore dei trasporti.

Il maltempo che ha colpito la regione Liguria ha fatto registrare ingenti danni nelle zone montane per la presenza di frane. La Protezione Civile Regionale ha comunicato la presenza di smottamenti nelle province di Genova e La Spezia dove la circolazione su strada è stata bloccata per la presenza di frane.

Nel capoluogo si è registrato il crollo di un muro di contenimento. Fortunatamente non si registrano feriti anche se l'allerta resta alta per la presenza di un allerta meteo per rischio idraulico e idrogeologico. La Protezione Civile ha invitato alla prudenza evitando di mettersi in viaggio se non necessario.

Maltempo in Emilia Romagna, osservato speciale fiume Lamone

La perturbazione n.9 di gennaio ha colpito anche l'Emilia Romagna dove osservato speciale delle ultime ore è il fiume Lamone. Il fiume che scorre in Toscana e in Romagna, nasce dalla Colla di Casaglia nel comune di Borgo San Lorenzo, attraversa Marradi, Brisighella, Faenza, Boncellino, Traversara e Mezzano, ha superato i livelli idrici facendo scattare l'allerta. Tanta preoccupazione da parte delle autorità locali per il rischio di esondazioni.

Alberi, rami, lampioni e pezzi di edifici caduti a terra; tetti scoperchiati, danni alle reti telefoniche, interruzione di linee elettriche: sono gli effetti del forte vento che ha colpito gran parte dell’Emilia-Romagna, in particolare le province di #Bologna, #Modena e #Reggio pic.twitter.com/v50jAKK8FA — 24Emilia (@24emilia) January 29, 2025

Nelle ultime ore, infatti, l'Emilia Romagna ha dovuto fare i conti con piogge torrenziali accompagnate da fortissime raffiche di vento che hanno messo a dura prova le strutture. A Bologna, il maltempo ha causato la caduta di alcuni alberi per le strade con danni e disagi. In tutta la regione è scattato il livello di massima allerta considerando anche le alluvioni che hanno colpito le zone negli ultimi anni. Intanto le istituzioni hanno già attivato i piani di prevenzione con il posizionamento di sacchi di sabbia per proteggere le zone più a rischio.

Maltempo in Toscana, violento nubifragio a Firenze

Anche la Toscana è stata colpita nelle ultime 24h da una violenta ondata di maltempo. Piogge battenti sono cadute in tutta la regione e in particolare nella capitale, Firenze, colpita da un violento nubifragio che ha causato allagamenti in tutta la città. Le piogge torrenziali hanno causato disagi alla circolazione con lo stop dei tram e code sulle strade. Un automobilista, bloccatosi con la sua auto in un sottopassaggio allagato, è stato salvato.

#Maltempo #Firenze, 60 gli interventi svolti dai #vigilidelfuoco per soccorrere autisti in difficoltà, alberi caduti in strada, danni d’acqua e alcuni smottamenti. Miglioramento dalla serata di ieri #29gennaio pic.twitter.com/31gEoa7dO1 — Vigili del Fuoco (@vigilidelfuoco) January 29, 2025

Intanto il Mugnone, uno degli affluenti dell’Arno, ha raggiunto il primo livello di guardia. L'accumulo di acqua per le strade ha causato problemi non solo a Firenze, ma anche nelle zone limitrofe con una serie di ritardi e cancellazioni anche ai treni sulla linea Firenze-Pisa-Livorno.