Meteo, allerta gialla il 29 maggio 2026 in Italia per piogge e criticità: ecco dove

Nuova allerta meteo gialla per la giornata di domani, venerdì 29 maggio 2026, in Italia. Scopriamo le regioni e zone inserite nel bollettino comunicato dal Dipartimento della Protezione Civile.

Maltempo con piogge in Italia: dove scatta l'allerta gialla il 29 maggio 2026

Non solo caldo ed afa in Italia in questa fine di maggio, visto che nelle prossime ore sono previsti fenomeni temporaleschi intensi e violenti in alcune regioni del Paese. Una situazione meteorologica instabile e variabile, complice il transito di un sistema perturbato con un conseguente indebolimento dell'alta pressione di matrice subtropicale. In questo contesto la Protezione Civile ha emesso un bollettino di allerta meteo gialla di ordinaria criticità per rischio temporali in 5 regioni.

Scopriamo le zone a rischio allerta meteo gialla per piogge e temporali il 29 maggio 2026 in Italia:

Calabria : Versante Tirrenico Meridionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Jonico Meridionale, Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Jonico Centro-settentrionale;

: Versante Tirrenico Meridionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Jonico Meridionale, Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Jonico Centro-settentrionale; Emilia Romagna : Pianura piacentino-parmense, Pianura modenese, Bassa collina piacentino-parmense, Montagna piacentino-parmense, Alta collina piacentino-parmense, Montagna emiliana centrale, Collina emiliana centrale, Pianura reggiana di Po, Pianura reggiana;

: Pianura piacentino-parmense, Pianura modenese, Bassa collina piacentino-parmense, Montagna piacentino-parmense, Alta collina piacentino-parmense, Montagna emiliana centrale, Collina emiliana centrale, Pianura reggiana di Po, Pianura reggiana; Lazio : Bacini di Roma, Bacino del Liri, Appennino di Rieti, Bacino Medio Tevere, Bacini Costieri Sud, Aniene;

: Bacini di Roma, Bacino del Liri, Appennino di Rieti, Bacino Medio Tevere, Bacini Costieri Sud, Aniene; Sicilia : Centro-Meridionale e isole Pelagie, Sud-Orientale, versante ionico, Bacino del Fiume Simeto, Nord-Orientale, versante ionico, Nord-Orientale, versante tirrenico e isole Eolie, Centro-Settentrionale, versante tirrenico, Sud-Orientale, versante Stretto di Sicilia;

: Centro-Meridionale e isole Pelagie, Sud-Orientale, versante ionico, Bacino del Fiume Simeto, Nord-Orientale, versante ionico, Nord-Orientale, versante tirrenico e isole Eolie, Centro-Settentrionale, versante tirrenico, Sud-Orientale, versante Stretto di Sicilia; Umbria: Nera - Corno, Chiani - Paglia, Medio Tevere.

Allerta gialla il 29 maggio 2029 in Italia per rischio idraulico e idrogeologico

Sempre per venerdì 29 maggio 2026 scatta anche l'allerta meteo gialla per rischio idraulico in Italia. Attenzione: il rischio idraulico si manifesta quando i livelli idrometrici critici dei corsi d'acqua principali vengono superati a causa di precipitazioni intense o alluvionali. Gli effetti includono esondazioni, erosioni delle sponde e danni alle infrastrutture come ponti e condotte.

Nella giornata di venerdì 29 maggio 2026 l'allerta meteo gialla per rischio idraulico è stata emessa solo in Calabria e nelle seguenti zone:

Versante Tirrenico Meridionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Jonico Meridionale, Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Jonico Centro-settentrionale.

Infine da non sottovalutare l'allerta meteo gialla per rischio idrogeologico diramata dalla Protezione Civile il 29 maggio 2026 nelle seguenti regioni e zone: