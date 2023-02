Meteo, avviso di allerta gialla il 27 febbraio in Italia: le regioni coinvolte

Il Dipartimento della Protezione Civile ha diffuso un nuovo bollettino di allerta meteo in Italia per la la giornata di domani, lunedì 27 febbraio 2023. Il maltempo torna protagonista da Nord e Sud e diverse sono le regioni interessate dall'allarme meteo.

Allerta gialla di rischio temporali in Italia: ecco dove

Nella giornata di domani, lunedì 27 febbraio 2023, scatta l'allerta gialla per rischio temporali. Una nuova ondata di freddo e maltempo è arrivata in Italia con la Protezione Civile che ha comunicato un avviso di emergenza meteo di ordinaria criticità per rischio temporali in 8 regioni. Ecco tutte le zone interessate dallo stato di allerta:

Abruzzo : Marsica, Bacino Alto del Sangro, Bacino dell'Aterno;

: Marsica, Bacino Alto del Sangro, Bacino dell'Aterno; Basilicata ;

; Calabria : Versante Jonico Meridionale, Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Jonico Centro-settentrionale, Versante Jonico Centro-meridionale, Versante Jonico Settentrionale, Versante Tirrenico Meridionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale;

: Versante Jonico Meridionale, Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Jonico Centro-settentrionale, Versante Jonico Centro-meridionale, Versante Jonico Settentrionale, Versante Tirrenico Meridionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale; Campania : Piana Sele e Alto Cilento, Basso Cilento, Tusciano e Alto Sele, Penisola sorrentino-amalfitana, Monti di Sarno e Monti Picentini, Alto Volturno e Matese, Piana campana, Napoli, Isole e Area vesuviana;

: Piana Sele e Alto Cilento, Basso Cilento, Tusciano e Alto Sele, Penisola sorrentino-amalfitana, Monti di Sarno e Monti Picentini, Alto Volturno e Matese, Piana campana, Napoli, Isole e Area vesuviana; Lazio : Aniene, Bacini Costieri Sud, Bacino del Liri, Bacino Medio Tevere, Appennino di Rieti, Bacini Costieri Nord, Bacini di Roma;

: Aniene, Bacini Costieri Sud, Bacino del Liri, Bacino Medio Tevere, Appennino di Rieti, Bacini Costieri Nord, Bacini di Roma; Molise : Frentani - Sannio - Matese, Litoranea, Alto Volturno - Medio Sangro;

: Frentani - Sannio - Matese, Litoranea, Alto Volturno - Medio Sangro; Sicilia : Nord-Occidentale e isole Egadi e Ustica, Nord-Orientale, versante tirrenico e isole Eolie, Centro-Settentrionale, versante tirrenico, Sud-Orientale, versante Stretto di Sicilia, Centro-Meridionale e isole Pelagie, Sud-Occidentale e isola di Pantelleria, Nord-Orientale, Versante ionico, Bacino del Fiume Simeto, Sud-Orientale, versante ionico;

: Nord-Occidentale e isole Egadi e Ustica, Nord-Orientale, versante tirrenico e isole Eolie, Centro-Settentrionale, versante tirrenico, Sud-Orientale, versante Stretto di Sicilia, Centro-Meridionale e isole Pelagie, Sud-Occidentale e isola di Pantelleria, Nord-Orientale, Versante ionico, Bacino del Fiume Simeto, Sud-Orientale, versante ionico; Umbria: Chiani - Paglia, Nera - Corno, Medio Tevere.

Meteo, scatta l'allarme meteo per rischio idraulico e idrogeologico

L'avviso di allerta meteo gialla diramato dalla Protezione Civile per la giornata di lunedì 27 febbraio non riguarda solo il rischio temporali e piogge, visto che in diverse regioni potrebbero anche presentarsi problemi di tipo idraulico e idrogeologico. Lo stato di allerta per rischio idraulico è stato diramato solo in Emilia Romagna nelle zone: Costa romagnola, Bassa collina e pianura romagnola.

L'allerta gialla di ordinaria criticità per rischio idrogeologico, invece, è stato comunicato nella giornata di domani in 8 regioni. Ecco dove: