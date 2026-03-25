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Meteo, allerta gialla per maltempo il 26 marzo 2026 in Italia: le zone e regioni a rischio

Nuovo stato di allerta meteo gialla per maltempo e criticità il 26 marzo 2026 in Italia: tutte le regioni coinvolte.
Clima25 Marzo 2026 - ore 17:38 - Redatto da Meteo.it
Clima25 Marzo 2026 - ore 17:38 - Redatto da Meteo.it

Il Dipartimento della Protezione Civile ha diffuso per la giornata di domani, giovedì 26 marzo 2026, un bollettino di allerta meteo gialla per maltempo e criticità in 9 regioni.

Maltempo in Italia: scatta l'allerta gialla per piogge il 26 marzo 2026 in 6 regioni

Colpo di coda dell'inverno in Italia a pochi giorni dall'equinozio di primavera. Da Nord a Sud torna il maltempo diffuso con piogge e temporali complice il transito di una nuova perturbazione in arrivo dal Nord Atlantico. Gli effetti della perturbazione si faranno sentire in gran parte del Paese con la presenza di fenomeni temporaleschi intensi e diffusi accompagnati anche da una massa d'aria gelida che farà crollare le temperature. Nelle prossime ore, infatti, sono previsti eventi meteorologici violenti tali da spingere la Protezione Civile a diramare un bollettino di allerta meteo gialla di ordinaria criticità per rischio temporali.

Scopriamo tutte le regioni e zone coinvolte nello stato di allerta meteo gialla per rischio piogge e temporali il 26 marzo 2026:

  • Abruzzo: Bacini Tordino Vomano, Bacino dell'Aterno, Bacino del Pescara, Bacino Alto del Sangro, Marsica, Bacino Basso del Sangro;
  • Basilicata;
  • Calabria: Versante Tirrenico Meridionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Settentrionale;
  • Molise: Frentani - Sannio - Matese, Alto Volturno - Medio Sangro, Litoranea;
  • Puglia: Basso Fortore, Gargano e Tremiti, Tavoliere - bassi bacini del Candelaro, Cervaro e Carapelle, Sub-Appennino Dauno;
  • Umbria: Chiascio - Topino, Nera - Corno, Alto Tevere.

Allerta gialla per criticità il 26 marzo 2026 in Italia: ecco dove

La Protezione Civile ha comunicato anche un bollettino di allerta meteo gialla di ordinaria criticità per rischio idraulico. Nella giornata di giovedì 26 marzo 2026 in diverse regioni d'Italia scatta l'allerta gialla per rischio idraulico che indica la probabilità che si verifichino allagamenti o alluvioni causati dall'esondazione di corsi d'acqua principali come fiumi e/o torrenti. Si tratta di un fenomeno, spesso provocato da piogge intense e prolungate, che può comportare il superamento dei livelli idrometrici critici andando così a causare danni significativi a persone, abitazioni e infrastrutture.

Ecco nel dettaglio le regioni e zone coinvolte nel bollettino d'allerta gialla per rischio idraulico il 26 marzo 2026:

  • Calabria: Versante Tirrenico Meridionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Settentrionale;
  • Emilia Romagna: Costa romagnola, Bassa collina e pianura romagnola.

Infine da non sottovalutare il rischio di allerta meteo gialla per rischio idrogeologico emessa per giovedì 26 marzo 2026 nelle seguenti regioni e zone:

  • Abruzzo: Bacini Tordino Vomano, Bacino dell'Aterno, Bacino del Pescara, Bacino Alto del Sangro, Marsica, Bacino Basso del Sangro;
  • Calabria: Versante Tirrenico Meridionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Settentrionale;
  • Emilia Romagna: Costa romagnola, Bassa collina e pianura romagnola, Alta collina romagnola;
  • Lazio: Appennino di Rieti;
  • Marche;
  • Molise: Frentani - Sannio - Matese, Alto Volturno - Medio Sangro, Litoranea;
  • Puglia: Basso Fortore, Gargano e Tremiti, Tavoliere - bassi bacini del Candelaro, Cervaro e Carapelle, Sub-Appennino Dauno.
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Ultimo aggiornamento Mercoledì 25 Marzo ore 20:57

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