Meteo, allerta gialla il 26 agosto per piogge e criticità in Italia: le regioni a rischio

Scatta l'allerta meteo gialla in Italia per la giornata di domani, lunedì 26 agosto 2024. Ecco le regioni e zone coinvolte dall'allarme maltempo.

Maltempo al Nord, allerta meteo gialla per piogge in Italia

Il Dipartimento della Protezione Civile ha emesso per lunedì 26 agosto 2024 un nuovo stato di allerta meteo gialla per piogge e temporali da Nord a Sud in Italia. Il passaggio di una perturbazione riporta il maltempo con piogge e criticità in diverse regioni tra cui l'Emilia Romagna, la Lombardia, Milano compresa, e il Piemonte. Ecco le regioni e le zone coinvolte dall'allarme meteo:

Basilicata ;

; Calabria : Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Meridionale, Versante Jonico Meridionale;

: Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Meridionale, Versante Jonico Meridionale; Emilia Romagna : Montagna emiliana centrale, Pianura reggiana, Pianura modenese, Bassa collina piacentino-parmense, Montagna piacentino-parmense, Alta collina piacentino-parmense, Pianura reggiana di Po, Collina emiliana centrale, Pianura piacentino-parmense;

: Montagna emiliana centrale, Pianura reggiana, Pianura modenese, Bassa collina piacentino-parmense, Montagna piacentino-parmense, Alta collina piacentino-parmense, Pianura reggiana di Po, Collina emiliana centrale, Pianura piacentino-parmense; Lombardia : Bassa pianura centro-occidentale, Alta pianura orientale, Pianura centrale, Valchiavenna, Media-bassa Valtellina, Laghi e Prealpi Varesine, Valcamonica, Laghi e Prealpi orientali, Appennino pavese, Lario e Prealpi occidentali, Orobie bergamasche, Bassa pianura orientale, Bassa pianura centro-orientale, Bassa pianura occidentale, Alta Valtellina, Nodo Idraulico di Milano;

: Bassa pianura centro-occidentale, Alta pianura orientale, Pianura centrale, Valchiavenna, Media-bassa Valtellina, Laghi e Prealpi Varesine, Valcamonica, Laghi e Prealpi orientali, Appennino pavese, Lario e Prealpi occidentali, Orobie bergamasche, Bassa pianura orientale, Bassa pianura centro-orientale, Bassa pianura occidentale, Alta Valtellina, Nodo Idraulico di Milano; Piemonte : Pianura Cuneese, Valle Tanaro, Valli Varaita, Maira e Stura, Valli Susa, Chisone, Pellice e PoPuglia: Bacini del Lato e del Lenne, Salento;

: Pianura Cuneese, Valle Tanaro, Valli Varaita, Maira e Stura, Valli Susa, Chisone, Pellice e PoPuglia: Bacini del Lato e del Lenne, Salento; Sicilia : Nord-Orientale, versante tirrenico e isole Eolie, Centro-Settentrionale, versante tirrenico, Bacino del Fiume Simeto, Nord-Orientale, versante ionico;

: Nord-Orientale, versante tirrenico e isole Eolie, Centro-Settentrionale, versante tirrenico, Bacino del Fiume Simeto, Nord-Orientale, versante ionico; Trentino Alto Adige: Provincia Autonoma di Bolzano.

Maltempo oggi, scatta l'allerta criticità per rischio idraulico e idrogeologico

Non solo, per lunedì 26 agosto 2024 scatta anche l'allerta meteo gialla di ordinaria criticità per rischio idraulico che corrisponde effetti indotti sul territorio dal superamento dei livelli idrometrici critici (possibili eventi alluvionali) lungo i corsi d'acqua principali. L'allerta gialla per rischio idraulico scatta in Calabria e nelle zone: Versante Jonico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Meridionale, Versante Jonico Meridionale.

Infine la Protezione Civile ha comunicato anche l'allerta gialla per rischio idrogeologico nelle seguenti regioni e zone: