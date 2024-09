Meteo, allerta gialla il 24 settembre in Italia per maltempo e criticità: ecco dove

Allarme maltempo in Italia nella giornata di martedì 24 settembre 2024. Il Dipartimento della Protezione Civile ha diramato un nuovo bollettino di allerta meteo gialla per la giornata di domani, martedì 24 settembre 2024. Ecco tutte le regioni e zone a rischio.

Maltempo oggi, 24 settembre: maltempo e piogge al Nord Italia e non solo

Piogge e temporali in Italia anche nella giornata di martedì 24 settembre 2024. Gli effetti della perturbazione continuano a farsi sentire da Nord a Sud in Italia e la conferma arriva dalla nuova allerta meteo gialla per temporali emesse dal Dipartimento della Protezione Civile per martedì 24 settembre 2024. Ecco nel dettaglio tutte le regioni e zone a rischio maltempo:

Basilicata ;

; Calabria : Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale;

: Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale; Campania : Basso Cilento, Piana campana, Napoli, Isole e Area vesuviana, Penisola sorrentino-amalfitana, Monti di Sarno e Monti Picentini, Tusciano e Alto Sele, Piana Sele e Alto Cilento;

: Basso Cilento, Piana campana, Napoli, Isole e Area vesuviana, Penisola sorrentino-amalfitana, Monti di Sarno e Monti Picentini, Tusciano e Alto Sele, Piana Sele e Alto Cilento; Lazio : Bacini Costieri Sud;

: Bacini Costieri Sud; Lombardia : Alta pianura orientale, Valcamonica, Laghi e Prealpi orientali, Bassa pianura orientale, Bassa pianura centro-orientale;

: Alta pianura orientale, Valcamonica, Laghi e Prealpi orientali, Bassa pianura orientale, Bassa pianura centro-orientale; Puglia : Bacini del Lato e del Lenne, Salento;

: Bacini del Lato e del Lenne, Salento; Veneto: Basso Brenta-Bacchiglione e Fratta Gorzone, Livenza, Lemene e Tagliamento, Adige-Garda e monti Lessini, Alto Brenta-Bacchiglione-Alpone, Po, Fissero-Tartaro-Canalbianco e Basso Adige, Piave pedemontano, Basso Piave, Sile e Bacino scolante in laguna.

Maltempo in Italia dal Nord al Sud: scatta allerta gialla per criticità il 24 settembre

Sempre martedì 24 settembre 2024 scatta anche l'allerta meteo gialla per rischio idraulico in diverse regioni. Ricordiamo che il rischio idraulico corrisponde agli effetti indotti sul territorio dal superamento dei livelli idrometrici critici, come possibili eventi alluvionali, lungo i corsi d'acqua principali. Ma dove scatta l'allarme meteo? Ecco le regioni e zone interessate dall'allerta gialla di ordinaria criticità per rischio idraulico:

Calabria : Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale;

: Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale; Emilia Romagna : Pianura bolognese, Bassa collina e pianura romagnola, Montagna bolognese, Collina bolognese, Alta collina romagnola;

: Pianura bolognese, Bassa collina e pianura romagnola, Montagna bolognese, Collina bolognese, Alta collina romagnola; Lombardia: Nodo Idraulico di Milano.

Non solo, da non sottovalutare poi è lo stato di allerta meteo gialla per rischio idrogeologico diramato dalla Calabria alla Lombardia, Milano compresa. Ecco il dettaglio: