Meteo, allerta gialla il 22 dicembre in Italia: ecco dove

Il Dipartimento della Protezione Civile ha diramato per la giornata di domani, lunedì 22 dicembre 2025, un bollettino di allerta meteo gialla per maltempo e criticità. Scopriamo le zone e regioni interessate.

Maltempo in Italia: scatta l'allerta gialla per piogge il 22 dicembre 2025

La settimana di Natale 2025 inizia nel segno del maltempo e dell'allerta meteo. La Protezione Civile ha comunicato per lunedì 22 dicembre 2025 un bollettino di allerta meteo gialla che indica una criticità ordinaria con il rischio di fenomeni meteorologici o idrologici localizzati ma potenzialmente pericolosi come temporali intensi, forti raffiche di vento, allagamenti di sottopassi e seminterrati, frane superficiali o caduta massi, richiedendo quindi di prestare attenzione e monitorare l'evoluzione tramite i canali ufficiali per possibili effetti locali su persone e cose.

Lunedì 22 dicembre 2025 lo stato di allerta meteo gialla di ordinaria criticità per rischio temporali è stata diramata nelle regioni e zone:

Basilicata ;

; Calabria : Versante Jonico Settentrionale, Versante Jonico Meridionale, Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Jonico Centro-settentrionale;

: Versante Jonico Settentrionale, Versante Jonico Meridionale, Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Jonico Centro-settentrionale; Puglia : Bacini del Lato e del Lenne;

: Bacini del Lato e del Lenne; Sicilia: Sud-Orientale, versante ionico, Bacino del Fiume Simeto, Nord-Orientale, versante ionico, Nord-Orientale, versante tirrenico e isole Eolie

Allerta gialla per criticità il 22 dicembre 2025 in Italia

Non solo, sempre per lunedì 22 dicembre 2025 il Dipartimento della Protezione Civile ha diramato uno stato di allerta gialla per rischio idraulico che indica la potenziale minaccia di alluvioni, esondazioni e danni causati dal superamento dei livelli critici dei corsi d'acqua, come fiumi e torrenti, a seguito di eventi meteorologici intensi, come piogge abbondanti o scioglimento rapido della neve, coinvolgendo persone, infrastrutture e beni materiali. Nel dettaglio l'allerta gialla di ordinaria criticità è stata diffusa per lunedì 22 dicembre 2025 in Calabria e nello specifico nelle zone:

Versante Jonico Settentrionale, Versante Jonico Meridionale, Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Jonico Centro-settentrionale.

Infine da non sottovalutare è anche lo stato di allerta gialla per rischio idrogeologico corrisponde agli effetti dannosi causati sul territorio da fenomeni legati all'acqua e al suolo, come frane, scivolamenti di terra, crolli di roccia e colate di fango, spesso innescati da eventi meteorologici intensi come piogge torrenziali o lunghi periodi di siccità. Ecco le regioni e zone a rischio: