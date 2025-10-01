FacebookInstagramXWhatsApp

Meteo, allerta gialla il 2 ottobre 2025 in Italia: tutte le regioni e zone a rischio

Nuova allerta meteo gialla in Italia per il 2 ottobre 2025 per maltempo e criticità. Le regioni e zone coinvolte.
Clima1 Ottobre 2025 - ore 17:05 - Redatto da Meteo.it
La Protezione Civile ha comunicato per la giornata di domani, giovedì 2 ottobre 2025, un nuovo bollettino di allerta meteo gialla in Italia. Scatta l'allerta per piogge e temporali, ma anche per rischio idraulico e idrogeologico.

Allerta gialla per piogge e temporali intensi il 2 ottobre 2025 in Italia: ecco dove

Il mese di ottobre 2025 è iniziato nel segno del maltempo e del freddo. Dopo un settembre climaticamente anomalo con un clima estivo e temperature calde, l'autunno è entrato nel vivo con il ritorno di piogge, freddo e la prima neve sui rilievi e montagne.

Il maltempo è tornato protagonista da giorni, complice il passaggio di una serie di perturbazioni, che hanno riportato piogge e un brusco calo delle temperature. Anche giovedì 2 ottobre 2025 sono previsti fenomeni temporaleschi intensi e violenti tali da far scattare un nuovo stato d'allerta meteo gialla.

Il Dipartimento della Protezione Civile, infatti, ha emesso per giovedì 2 ottobre un bollettino di allerta meteo gialla per rischio temporali in ben 6 regioni. Ecco le zone a rischio:

  • Abruzzo: Bacini Tordino Vomano, Bacino del Pescara, Bacino Alto del Sangro, Bacino Basso del Sangro;
  • Basilicata;
  • Calabria: Versante Jonico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Meridionale, Versante Jonico Settentrionale, Versante Jonico Meridionale;
  • Molise: Frentani - Sannio - Matese, Alto Volturno - Medio Sangro, Litoranea;
  • Puglia: Basso Ofanto, Basso Fortore, Gargano e Tremiti, Tavoliere - bassi bacini del Candelaro, Cervaro e Carapelle, Bacini del Lato e del Lenne, Puglia Centrale Adriatica, Salento, Puglia Centrale Bradanica, Sub-Appennino Dauno;
  • Sicilia: Nord-Orientale, versante tirrenico e isole Eolie, Centro-Settentrionale, versante tirrenico, Nord-Occidentale e isole Egadi e Ustica, Nord-Orientale, versante ionico.

Maltempo in Italia: scatta l'allerta gialla il 2 ottobre 2025 per criticità

Sempre giovedì 2 ottobre 2025 il Dipartimento della Protezione Civile ha diramato un bollettino di allerta meteo gialla di ordinaria criticità per rischio idraulico. Gli effetti della prima perturbazione del mese di ottobre si fanno sentire anche nelle regioni del Sud con eventi meteorologici intensi tali da far scattare l'allerta meteo. Nel dettaglio lo stato di allerta gialla per rischio idraulico è stato comunicato per il 2 ottobre 2025 solo in Calabria nelle zone:

Versante Jonico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Meridionale, Versante Jonico Settentrionale, Versante Jonico Meridionale.

Da non sottovalutare poi è lo stato di allerta gialla per rischio idrogeologico termine con cui si indicano gli effetti dannosi che acqua e suolo possono provocare sul territorio. Frane, smottamenti, crolli di roccia e colate di fango rientrano in questa categoria di fenomeni, spesso scatenati da eventi meteorologici estremi: piogge torrenziali, nubifragi improvvisi o, al contrario, lunghi periodi di siccità che indeboliscono il terreno. Lo stato di allerta gialla per rischio idrogeologico è stato emesso per il 2 ottobre 2025 nelle regioni e zone:

  • Abruzzo: Bacini Tordino Vomano, Bacino del Pescara, Bacino Alto del Sangro, Bacino Basso del Sangro;
  • Calabria: Versante Jonico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Meridionale, Versante Jonico Settentrionale, Versante Jonico Meridionale;
  • Puglia: Basso Ofanto, Basso Fortore, Gargano e Tremiti, Tavoliere - bassi bacini del Candelaro, Cervaro e Carapelle, Bacini del Lato e del Lenne, Puglia Centrale Adriatica, Salento, Puglia Centrale Bradanica, Sub-Appennino Dauno;
  • Sicilia: Nord-Orientale, versante tirrenico e isole Eolie, Centro-Settentrionale, versante tirrenico, Nord-Occidentale e isole Egadi e Ustica, Nord-Orientale, versante ionico.
