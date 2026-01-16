FacebookInstagramXWhatsApp

Meteo, allerta gialla il 17 gennaio 2026 in Italia: ecco dove e le regioni a rischio

Scatta l'allerta gialla in Italia per maltempo e criticità il 17 gennaio 2026: tutte le regioni e zone interessate.
Clima16 Gennaio 2026 - ore 17:29 - Redatto da Meteo.it
Maltempo e criticità nella giornata di domani, sabato 17 gennaio 2026 in Italia. La Protezione Civile ha emesso un bollettino di allerta meteo gialla in diverse regioni.

Maltempo in Italia: scatta l'allerta gialla per piogge il 17 gennaio 2026

Dopo una settimana segnata dalla rimonta dell'alta pressione che ha garantito un clima mite con temperature superiori alla norma torna il maltempo in Italia. Il terzo weekend di gennaio 2026 è nel segno delle piogge con il passaggio di una duplice perturbazione i cui effetti si sono fatti sentire già da tempo in diverse regioni.

Nella giornata di sabato 17 gennaio 2026 è previsto un peggioramento con la presenza di fenomeni temporaleschi intensi e violenti tali da far scattare l'allerta gialla di ordinaria criticità per rischio piogge.

Ecco nel dettaglio tutte le regioni e zone coinvolte nello stato di allerta meteo gialla per rischio piogge e temporali il 17 gennaio 2026:

  • Basilicata;
  • Calabria: Versante Jonico Settentrionale, Versante Jonico Meridionale, Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Jonico Centro-settentrionale;
  • Puglia: Bacini del Lato e del Lenne, Salento;
  • Sicilia: Sud-Orientale, versante ionico, Bacino del Fiume Simeto, Nord-Orientale, versante ionico, Nord-Orientale, versante tirrenico e isole Eolie, Sud-Orientale, versante Stretto di Sicilia.

Allerta gialla per rischio idraulico e idrogeologico in Italia il 17 gennaio 2026

Non solo, sempre sabato 17 gennaio 2026 il Dipartimento della Protezione Civile ha diramato un bollettino di allerta meteo gialla per rischio idraulico. Ricordiamo che il rischio idraulico segnala la possibilità di danni a persone e cose causati da alluvioni ed esondazioni dovute al superamento dei livelli critici di fiumi e corsi d'acqua, provocati da intense precipitazioni o altri eventi climatici. Lo stato di allerta è stato comunicato in una sola regione dello stivale. Si tratta della Calabria e nello specifico delle zone:

Versante Jonico Settentrionale, Versante Jonico Meridionale, Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Jonico Centro-settentrionale.

Infine da non sottovalutar lo stato di allerta meteo gialla per rischio idrogeologico diramato, sabato 17 gennaio 2026, nelle regioni e zone:

  • Calabria: Versante Jonico Settentrionale, Versante Jonico Meridionale, Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Jonico Centro-settentrionale;
  • Puglia: Bacini del Lato e del Lenne, Salento;
  • Sicilia: Sud-Orientale, versante ionico, Bacino del Fiume Simeto, Nord-Orientale, versante ionico, Nord-Orientale, versante tirrenico e isole Eolie, Sud-Orientale, versante Stretto di Sicilia.
