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Meteo, allerta gialla il 16 giugno 2026 in Italia: le regioni a rischio

Scatta l'allerta gialla per maltempo e criticità il 16 giugno 2026 in Italia: le zone e regioni interessate.
Clima15 Giugno 2026 - ore 16:09 - Redatto da Meteo.it
Clima15 Giugno 2026 - ore 16:09 - Redatto da Meteo.it

Il Dipartimento della Protezione Civile ha emesso per la giornata di domani, martedì 16 giugno 2026, un bollettino di allerta meteo gialla per maltempo e criticità. Scopriamo le regioni e zone coinvolte.

Maltempo in Italia: scatta l'allerta gialla per piogge il 16 giugno 2026

L'Italia prima della rimonta dell'alta pressione e il ritorno del caldo africano deve fare i conti con gli effetti dell'ultima perturbazione.

Nelle prossime ore, infatti, la Protezione Civile ha diramato un bollettino di allerta meteo gialla di ordinaria criticità per il rischio di piogge e temporali. Nella giornata di martedì 16 giugno 2026 sono previsti fenomeni temporaleschi intensi in alcune regioni tali da richiedere lo stato di allerta meteo.

Ecco nel dettaglio tutte le regioni e zone interessate dallo stato di allerta meteo gialla per maltempo e piogge il 16 giugno 2026:

  • Abruzzo: Marsica, Bacino Alto del Sangro, Bacino dell'Aterno;
  • Basilicata;
  • Calabria: Versante Tirrenico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Meridionale, Versante Jonico Settentrionale, Versante Jonico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Jonico MeridionaleMolise: Alto Volturno - Medio Sangro;
  • Puglia: Bacini del Lato e del Lenne, Puglia Centrale Bradanica, Basso Ofanto;
  • Sicilia: Nord-Orientale, versante ionico, Nord-Orientale, versante tirrenico e isole Eolie, Centro-Settentrionale, versante tirrenico, Nord-Occidentale e isole Egadi e Ustica, Sud-Occidentale e isola di Pantelleria, Bacino del Fiume Simeto, Centro-Meridionale e isole Pelagie;
  • Umbria: Chiascio - Topino, Alto Tevere, Nera - Corno.

Allerta gialla per criticità il 16 giugno 2026 in Italia: ecco dove

Non solo, il Dipartimento della Protezione Civile ha comunicato sempre per martedì 16 giugno 2026 un bollettino di allerta meteo gialla per rischio idraulico. L'allerta gialla per rischio idraulico corrisponde agli effetti indotti sul territorio dal superamento dei livelli idrometrici critici come possibili eventi alluvionali lungo i corsi d’acqua principali. Nel dettaglio l'allerta gialla per rischio idraulico è stata emessa per il 16 giugno 2026 solo in Calabria nelle seguenti zone:

Versante Tirrenico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Meridionale, Versante Jonico Settentrionale, Versante Jonico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Jonico Meridionale.

Infine da non sottovalutare è anche lo stato di allerta meteo gialla diramata per rischio idrogeologico il 16 giugno 2026 nelle seguenti regioni e zone:

  • Calabria: Versante Tirrenico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Meridionale, Versante Jonico Settentrionale, Versante Jonico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Jonico Meridionale;
  • Sicilia: Nord-Orientale, versante ionico, Nord-Orientale, versante tirrenico e isole Eolie, Centro-Settentrionale, versante tirrenico, Nord-Occidentale e isole Egadi e Ustica, Sud-Occidentale e isola di Pantelleria, Bacino del Fiume Simeto, Centro-Meridionale e isole Pelagie.
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Ultimo aggiornamento Lunedì 15 Giugno ore 18:34

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