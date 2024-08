Meteo, allerta caldo per ondate di calore con bollino rosso e arancione: l’avviso del Ministero della Salute per l'8 agosto

Caldo e afa non mollano la presa in Italia sempre più stretta dall'intensificarsi dell'anticiclone africano che nei prossimi giorni si farà ancora più forte con l'arrivo di una massa d'aria rovente che farà innalzare le temperature di anche 6-8°. Il Ministero della Salute ha diramato per giovedì 8 agosto 2024 un nuovo bollettino di ondate di calore con diverse città a rischio "caldo" con tanto di bollino rosso e arancione. Ecco quali sono.

Meteo, allerta caldo: in 2 città scatta il bollino rosso

L'anticiclone africano domina l'Italia con un clima soleggiato e temperature bollenti che nei prossimi giorni si faranno ancora più roventi con valori che sfioreranno i 42°. Per la giornata di giovedì 8 agosto 2024, il Ministero della Salute ha comunicato un nuovo bollettino di ondate di calore con tanto di allerta caldo in diverse città italiane. Ricordiamo che il bollino rosso indica il livello massimo di allerta che determina condizioni di emergenza con possibili effetti negativi sulla salute di persone come gli anziani, i bambini molto piccoli e le persone affette da malattie croniche.

Ecco le 2 città da bollino rosso per l'8 agosto in Italia:

Perugia

Roma

Meteo, caldo record in Italia: le città da bollino arancione e come difendersi dal caldo

Giovedì 8 agosto 2024 sono diverse le città da bollino arancione che indica il secondo livello massimo di allerta caldo. Il Ministero della Saluta segnala con il bollino arancione di allerta caldo la presenza di condizioni meteorologiche che possono rappresentare un rischio per la salute, in particolare nei sottogruppi di popolazione più suscettibili. Ecco le città contrassegnate dal bollino arancione:

Brescia

Campobasso

Firenze

Frosinone

Latina

Rieti

In vista del grande caldo ricordiamo il decalogo con i 10 consigli promossi e comunicati dal Ministero della Salute per affrontare al meglio le intense ondate di calore di questi giorni: