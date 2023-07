Meteo, allerta caldo in Italia per il 19 luglio: 23 città da bollino rosso e allerta piogge al Nord

Ondata di caldo senza precedenti in Italia nella giornata di mercoledì 19 luglio 2023. Nelle prossime ore è previsto caldo da record con temperature superiori alla media di anche 7-9° e picchi di oltre 48°. Intanto il Ministero della Salute ha diramato il bollettino di calore indicando 23 città da bollino rosso, mentre al Nord torna l'allerta meteo.

Meteo, Caronte e caldo da record in Italia: 23 città da bollino rosso

L'Italia è nella morsa del grande caldo. La seconda ondata di calore dell'estate 2023 sta per raggiungere il suo apice mercoledì 19 luglio con l'allerta caldo diramata in 23 città d'Italia. Il Ministero della Salute ha comunicato il bollettino sulle ondate di calore: sono 23 le città da bollino rosso. Un vero e proprio record nei giorni più caldi dell'anno con la penisola attraversata dall'anticiclone africano. Il bollino rosso, livello 3 dell'allerta caldo, indica condizioni di emergenza con possibili effetti negativi sulla salute di persone sane e attive e non solo nei sottogruppi a rischio come anziani, bambini piccoli e le persone affette da malattie croniche.

23 le città italiane da bollino rosso per la giornata di 19 luglio 2023, che potrebbe diventare la più calda dell'estate. Ecco le città da bollino rosso: Ancona, Bari, Bologna, Brescia, Cagliari, Catania, Civitavecchia, Campobasso, Firenze, Frosinone, Latina, Messina, Napoli, Palermo, Perugia, Pescara, Rieti, Roma, Trieste, Torino, Venezia, Verona e Viterbo. Due, invece, le città da bollino arancione che indica temperature elevate e condizioni meteorologiche che possono avere effetti negativi sulla salute della popolazione, in particolare nei sottogruppi di popolazione suscettibili. Si tratta di Milano e Reggio Calabria. Infine bollino giallo a Bolzano e Genova.

Allerta meteo gialla al Nord per il 19 luglio 2023

Intanto al Nord Italia scatto un nuovo stato di allerta meteo gialla. La Protezione Civile ha emesso un bollettino di allerta gialla di ordinaria criticità per rischio temporali per mercoledì 19 luglio 2023 in diverse regioni e zone:

Friuli Venezia Giulia : Bacino di Levante / Carso, Bacino montano del Tagliamento e del Torre, Bacino dell'Isonzo e Pianura di Udine e Gorizia, Bacino del Livenza e del Lemene;

: Bacino di Levante / Carso, Bacino montano del Tagliamento e del Torre, Bacino dell'Isonzo e Pianura di Udine e Gorizia, Bacino del Livenza e del Lemene; Lombardia : Valchiavenna, Media-bassa Valtellina, Laghi e Prealpi Varesine, Valcamonica, Laghi e Prealpi orientali, Lario e Prealpi occidentali, Orobie bergamasche, Alta Valtellina;

: Valchiavenna, Media-bassa Valtellina, Laghi e Prealpi Varesine, Valcamonica, Laghi e Prealpi orientali, Lario e Prealpi occidentali, Orobie bergamasche, Alta Valtellina; Trentino Alto Adige: Provincia Autonoma di TrentoVeneto: Alto Piave.

L'allerta meteo gialla è stata diramata anche per rischio idrogeologico in Trentino Alto Adige nella zona Provincia Autonoma di Trento.