Meteo, allerta caldo in Europa: fiammate africane in arrivo su Spagna e Francia con punte di 45° e oltre

Strategie anti caldo a Madrid.

Le previsioni meteo preannunciano l'allerta, per colpa del grande caldo, in tutta Europa. L'anticiclone africano porterà Spagna e Francia a raggiungere picchi di 45°C o superiori e a vivere giorni intensi e letteralmente "infuocati".

Previsioni meteo: grande caldo su tutta Europa, allerta per Spagna e Francia

Le ultime previsioni meteo confermano l'arrivo di una grande ondata di caldo africano che si prepara ad investire l'Europa centro occidentale. A fare i conti con l'anticiclone sarà in primis la Spagna: le temperature saranno superiori ai 40°C con punte anche di 45°C ed oltre. Successivamente l'aria estremamente calda e umida si propagherà, nel corso della settimana, in Francia, in Germania e in Italia.

Le temperature saranno roventi. Nello specifico in Spagna saranno due i picchi. Il primo lunedì e il secondo tra mercoledì e venerdì. Le temperature si innalzeranno ben oltre i 42-43° con punte di 45° soprattutto in Andalusia. Le città più calde saranno sicuramente:

Siviglia

Cordova

Granada

Temperature pronte ad abbattere ogni record precedente verranno registrate anche in Francia e in Germania. In quest'ultimo Paese sarà la zona della Baviera ad avere il primato delle città più roventi.

L'arrivo del grande caldo: i fattori che porteranno il termometro a salire

Cosa riporterà il grande caldo sull'Europa? La bassa pressione che ristagna a ovest del Portogallo farà da richiamo per l'aria proveniente dal deserto del Sahara che così si espanderà con correnti davvero roventi su Spagna, Francia, Germania e Italia. Prepariamoci ad un nuovo ritorno dell'anticiclone africano davvero molto importante e pronto a far scattare l'allarme per il troppo caldo in diverse città europee.