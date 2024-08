Meteo, allerta caldo con ondate di calore: 17 città da bollino rosso: l’avviso del Ministero della Salute per il 16 agosto

Torna l'allerta caldo in Italia con un nuovo bollettino di ondate di calore comunicato dal Ministero della Salute per venerdì 16 agosto 2024. Ecco tutte le città da bollino rosso da Nord a Sud.

Meteo, caldo previsioni: 17 città da bollino rosso il 16 agosto

Il Ministero della Salute ha diramato un nuovo bollettino di allerta caldo per venerdì 16 agosto 2024 con diverse città contrassegnate dal bollino rosso. Anche se il passaggio di due perturbazioni si fa sentire in diverse regioni dove scatta l'allerta meteo gialla per piogge e temporali, il caldo non demorde nel resto del paese con ben 17 città da bollino rosso. Ricordiamo che il bollino rosso indica il massimo livello di allerta meteo caldo e determina condizioni di emergenza con possibili effetti negativi sulla come gli anziani, i bambini molto piccoli e le persone affette da malattie croniche.

Ecco le città contrassegnate dal bollino rosso venerdì 16 agosto in Italia:

Ancona

Bari

Bologna

Bolzano

Brescia

Campobasso

Firenze

Frosinone

Latina

Napoli

Palermo

Perugia

Rieti

Roma

Trieste

Venezia

Verona

Meteo, caldo afoso in Italia il 16 agosto: come proteggersi dal caldo

Nella giornata di venerdì 16 agosto 2024 nessuna città è contrassegnata da bollino arancione. Nonostante ciò afa e calura continuano ad essere le indiscusse protagoniste con temperature roventi da Nord a Sud che non calano neppure la notte. Come affrontare e proteggersi dal grande caldo africano? Il Ministero della Salute ha diramato 1o pratici consigli per proteggersi e affrontare al meglio le ondate di calore.

Ecco i 1o pratici consigli da seguire: