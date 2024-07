Meteo, allerta caldo da bollino rosso su 12 città e arancione su 2: l’avviso del Ministero della Salute per il 20 luglio

L'ondata di calore dell'estate 2024 sta per raggiungere il suo picco massimo nel terzo weekend di luglio con temperature bollenti e roventi da Nord a Sud. Per la giornata di sabato 29 luglio 2024 il Ministero della Salute ha diramato un nuovo allarme meteo caldo con tanto di bollettino di ondate di calore. Scopriamo le città da bollino rosso e arancione.

Allerta caldo in Italia: 12 città da bollino rosso il 20 luglio

Caldo ed afa sono gli indiscussi protagonisti del weekend del 20-21 luglio in Italia alle prese con il picco massimo di una forte ed intensa ondata di calore. Per sabato 20 luglio il Ministero della Salute ha emesso un nuovo allarme caldo in diverse città italiane dove si registra un picco delle temperature tali da far scattare il bollino rosso. Ricordiamo che bollino rosso corrisponde al livello 3 di allerta caldo e indica condizioni di emergenza con possibili effetti negativi sulla salute di persone sane e attive e non solo sui sottogruppi a rischio come gli anziani, i bambini molto piccoli e le persone affette da malattie croniche.

Ecco le 12 città da bollino rosso:

Ancona, Bari, Campobasso, Firenze, Frosinone, Latina, Palermo, Perugia, Pescara, Rieti, Roma e Viterbo.

Sempre nella giornata di sabato 20 luglio 2024 scatta il bollino arancione in 2 città. A comunicarlo è il Ministero della Salute che ha diramato un nuovo bollettino di ondate di calore. Le due città a rischio sono: Cagliari e Genova.

Ricordiamo: il bollino arancione indica il livello 2 di allerta caldo che corrisponde a temperature elevate e condizioni meteorologiche che possono avere effetti negativi sulla salute della popolazione, in particolare nei sottogruppi di popolazione particolarmente suscettibili.